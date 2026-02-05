Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào phát triển sâu rộng, thực chất

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào, ngày 5/2 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Khamliang Outhakaysone và chúc mừng đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Lào đối với những đóng góp của đồng chí trong thời gian qua; khẳng định đây không chỉ là niềm vui của Quân đội nhân dân Lào và cá nhân đồng chí Khamliang Outhakaysone, mà còn là của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt-Lào, qua đó tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước, hai Quân đội.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại tướng Khamliang Outhakaysone chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chúc mừng những thành tựu nổi bật và toàn diện của Việt Nam thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu phát triển to lớn và nổi bật hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào khẳng định Lào luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và những đóng góp hết sức to lớn của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Hai Bộ trưởng vui mừng nhận thấy thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai toàn diện, sâu rộng, thực chất.

Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong triển khai những định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và củng cố môi trường hòa bình, ổn định của mỗi nước để phát triển, là lực lượng trung thành tuyệt đối của Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại tướng Khamliang Outhakaysone tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị phía Lào phối hợp triển khai thực chất, hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó trọng tâm là tăng cường trao đổi các vấn đề chiến lược, chuẩn bị tổ chức Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng tại Việt Nam; tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; tăng cường hợp tác đào tạo.

Các đại biểu hai bên chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hai bên thống nhất cho rằng tình hình thế giới đang diễn biến rất phức tạp, hơn lúc nào hết cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào và giữa ba nước Đông Dương.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Khamliang Outhakaysone sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia và Diễn tập chung giữa Quân đội ba nước về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, dự kiến được tổ chức trong năm 2026./.

