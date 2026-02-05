Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện, tăng cường gắn kết chiến lược

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào; đánh giá cao chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân Lào và Việt Nam về thành công của Đại hội Đảng tại hai nước, coi đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, góp phần tạo xung lực mới cho việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là quốc gia đầu tiên trong chương trình hoạt động đối ngoại sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ưu tiên cao nhất trong quan hệ của hai nước và đây chính là tài sản chung vô giá của hai dân tộc; thể hiện sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lào nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm tiếp tục nhận được sự tin tưởng cao của Đảng bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Lào đánh giá rất cao kết quả hội đàm cấp cao sáng 5/2 và việc lần đầu tiên trong lịch sử có 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam sang thăm Lào đã thể hiện sự đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lào chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, trong đó có những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, kịp thời và hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Đảng bầu tham gia Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với năng lực, uy tín và những đóng góp quan trọng của đồng chí Sonexay Siphandone trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà đất nước Lào đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là các kết quả to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện trên cơ sở kế thừa và phát huy những nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong thời gian qua, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước Lào bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, bản lĩnh vững vàng và bề dày kinh nghiệm sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XII đã đề ra, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới với niềm tin và khát vọng, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2055.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước tháo gỡ khó khăn, cải thiện đời sống nhân dân; đồng thời, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp trực tiếp và hiệu quả của Thủ tướng Lào, cũng như của các bộ, ngành, địa phương Lào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; khẳng định Việt Nam luôn hết sức ủng hộ đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai bên tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12/2025 vừa qua, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể mà Chính phủ hai nước đã và đang phối hợp triển khai; đề nghị hai Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, cụ thể hoá những cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung ưu tiên cho hợp tác phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, cùng phát triển; ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ vào quản lý và sản xuất; đồng thời thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia theo nhận thức chung của ba bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên cần khẩn trương, quyết liệt cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ; khẳng định việc đẩy mạnh nội hàm gắn kết chiến lược là “chìa khóa” cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước; thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lâu dài tại mỗi bên.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào trong năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn tới chuyển mạnh từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả, từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, Thủ tướng Lào chúc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc./.

