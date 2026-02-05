Bầu cử Quốc hội: Đảm bảo quyền công dân cho học viên đang cai nghiện ma túy

Chiều 5/2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng) đặt tại địa bàn xã Quyết Thắng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao hiểu biết pháp luật cho 120 học viên đang điều trị tại Cơ sở.

Thượng tá Phạm Khắc Tuấn, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, người cai nghiện vẫn được Nhà nước đảm bảo các quyền công dân theo quy định, trong đó có quyền tham gia bầu cử khi đủ điều kiện. Việc tuyên truyền nhằm giúp mỗi học viên hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của bầu cử; quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử theo quy định.

Buổi tuyên truyền cũng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học viên cai nghiện tại Cơ sở để hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thể hiện trách nhiệm của mỗi học viên đối với xã hội; tạo động lực để người cai nghiện thêm tự tin, có ý thức phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi tuyên truyền, các học viên đã được nghe giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cũng nêu rõ cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đều được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cũng tại buổi tuyên truyền, các học viên còn được giới thiệu về nguyên tắc bầu cử; hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu...

Trung tá Vũ Xuân Đông, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ của Cơ sở đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri đối với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và các học viên đang thực hiện cai nghiện tại Cơ sở.

Cùng với việc trang trí, trang hoàng đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp, Cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ và học viên đang cai nghiện tại Cơ sở.

Thời gian tới, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 sẽ tập trung làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp trước, trong và sau bầu cử; thực hiện tuyên truyền, niêm yết danh sách đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được bầu cử tại Tổ bầu cử số 16 đặt tại Cơ sở để toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và học viên nắm rõ về tiểu sử của các đại biểu, từ đó lựa chọn đại biểu xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, học viên đang cai nghiện tại Cơ sở chia sẻ: Được cán bộ tuyên truyền, anh đã hiểu biết thêm về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, anh cũng hiểu thêm quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình khi đi bầu cử. Được thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, anh sẽ quyết tâm phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm để sớm được về với gia đình và xã hội.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 hiện điều trị cho 606 học viên./.

