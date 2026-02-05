Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội động viên chiến sỹ, đồng bào ở Đồng Tháp và Gia Lai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba

Ngày 5/2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của Trung ương đã tặng quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (88 tuổi, ngụ khu phố Long Thuận, phường Mỹ Phong, Đồng Tháp), có chồng và con hy sinh trong kháng chiến.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trao 100 suất quà cùng tiền mặt là 2 triệu đồng cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên và chúc bà con đón một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm và nêu rõ những món quà của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao dịp này rất có ý nghĩa để có thể gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia, sự đồng hành, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với gia đình người có công cũng như đối với các hộ nghèo nói chung, nhất là đối với các hộ công nhân, các gia đình còn những khó khăn.

Phó Thủ tướng thông tin sơ lược về những thành tựu kinh tế của Việt Nam đã đạt được trong năm 2025 và đánh giá cao những kết quả phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Tháp đạt được trong bối cảnh sau khi thực hiện chính quyền hai cấp.

Phó Thủ tướng mong muốn rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình người có công, bà con nhân dân cũng sẽ có được cái Tết ý nghĩa hơn, ấm áp hơn, thiết thực hơn và đủ đầy hơn. Người dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên để nâng cao đời sống gia đình, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, quê hương Đồng Tháp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, đặc biệt là những món quà đầy ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Phó Thủ tướng trao tận tay cho gia đình người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp.

Ông Phạm Thành Ngại ghi nhận những chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng. Ông cũng cho biết, các sở ngành của tỉnh cùng các xã, phường đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay từ tháng đầu năm 2026 để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà địa phương đã đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm hỏi chiến sỹ, người nghèo

Ngày 5/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tại Đồn Biên phòng Ia O và xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương cùng đại diện các cơ quan thuộc Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chúc Tết tại Đồn Biên phòng Ia O. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Tại Đồn Biên phòng Ia O, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và đoàn công tác đã nghe Chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên tuyến được phân công; công tác nắm tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới.

Đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới, đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia O đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với nhiều chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội bền vững.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quan tâm công tác đối ngoại biên phòng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân,” nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, chiến sỹ và gia đình sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên tuyến biên giới để nhân dân vui Xuân, đón Tết; trao quà Tết tặng Đồn Biên phòng Ia O. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh và lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Krái; trao 200 phần quà của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao 5 phần quà tặng 5 gia đình chính sách tiêu biểu ở xã. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, đầm ấm./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà Tết tại Đà Nẵng Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt.