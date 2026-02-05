Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà Tết công nhân, người khó khăn tại Tây Ninh

Ngày 5/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho công nhân lao động và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Khu công nghiệp Phước Đông (phường Gia Lộc), Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã trao quà cho công nhân lao động Công ty Gainlucky; thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Cơ khí Công nghệ cao Đại Dũng II (xã Đức Hòa).

Đoàn cũng đến trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Gò Dầu và xã Thạnh Hóa. Tổng cộng 400 phần quà được trao, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần hỗ trợ công nhân, người dân đón Tết thêm đủ đầy, ấm áp.

Ân cần thăm hỏi đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ với những vất vả của người lao động và bà con nhân dân, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức. Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó, chăm chỉ lao động sản xuất của công nhân, cũng như ý chí vươn lên ổn định cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Phát biểu tại các điểm trao quà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển nhanh, bền vững, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Theo Phó Thủ tướng, dù là công nhân đang ngày đêm làm việc trong các nhà máy hay người dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, tất cả đều là những chủ thể quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và địa phương. Vì vậy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và các đối tượng yếu thế, nhất là dịp Tết đến Xuân về, là trách nhiệm và cũng là tình cảm của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc Tết công nhân lao động tại Công ty Gainlucky (phường Gia Lộc). (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tây Ninh trong năm 2025, khẳng định thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, lực lượng công nhân đã nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng lao động, góp phần giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; bà con nhân dân các địa phương tích cực phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, những phần quà được trao dịp này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với công nhân lao động và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng mong muốn mỗi gia đình, mỗi người lao động tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực lao động sản xuất, học tập, vươn lên cải thiện đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng gửi lời chúc tới toàn thể công nhân, người lao động, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân tỉnh Tây Ninh đón năm mới vui tươi, đầm ấm, an khang, thịnh vượng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong ấm no, hạnh phúc./.

