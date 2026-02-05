Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt-Lào

Các doanh nghiệp Việt Nam và Lào kỳ vọng sự kết nối giữa hai nền kinh tế sẽ được thắt chặt hơn thông qua các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và nông nghiệp sạch.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 5/2, sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng XIV, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào rất tin tưởng sẽ tạo ra một xung lực mới, mạnh mẽ và thực chất hơn cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng chuyến thăm sẽ củng cố nền tảng tin cậy chiến lược, tạo xung lực mới để khơi thông các nguồn lực và tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn về chính sách, thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kỳ vọng sự kết nối giữa hai nền kinh tế sẽ được thắt chặt hơn thông qua các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và nông nghiệp sạch.

Việc Việt Nam hỗ trợ nước bạn củng cố nội lực kinh tế được xem là yếu tố then chốt, tạo ra môi trường thuận lợi để các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất./.