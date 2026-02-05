Bản chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, từng bước hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến Lào ngày 05/02/2026, nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Sau khi Lào tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và sau khi hai nước Việt Nam-Lào nâng cấp quan hệ lên thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

