Phấn đấu ít nhất 50% lượt cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng kiến thức hằng năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp giai đoạn 2026-2031” (Đề án).

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, trong đó ưu tiên bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên trách Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và cán bộ ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, tạo nguồn giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Phấn đấu hằng năm, có ít nhất 50% lượt cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác theo quy định.

Có trên 70% Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội các cấp được tập huấn phổ biến, cập nhật kiến thức mới, thông tin mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

Phấn đấu đến năm 2031, ít nhất 90% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

Đến hết năm 2026, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện xong chương trình và tài liệu bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Mặt trận, nghiệp vụ công tác của từng tổ chức chính trị-xã hội cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

100% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng các kiến thức mới về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, mối quan hệ công tác, mô hình tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đến hết năm 2031, phấn đấu ít nhất 90% cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trở lên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác theo quy định.

100% cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, lãnh đạo và nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

100% Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị-xã hội các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác Mặt trận, đoàn thể trong 1 nhiệm kỳ ít nhất 1 lần.

100% giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức cấp trung ương, cấp tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phấn đấu ít nhất 80% Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng chi hội đoàn thể ở khu dân cư trở lên được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng tập hợp vận động nhân dân.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Năm nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, công chức, viên chức, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tham gia các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chú trọng sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, báo chí, bản tin Mặt trận và các kênh thông tin cơ sở để truyền tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng chương trình truyền thông dài hạn, có chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao uy tín, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghiên cứu cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận để ban hành những quy định cụ thể đối với từng đối tượng cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; quy định tiêu chí, điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho từng vị trí việc làm là điều kiện sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực học tập, nâng cao trình độ năng lực.

Xây dựng các quy định về phân cấp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng công chức trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm ở cấp trung ương và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai theo Đề án được phê duyệt.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

3. Xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn

Xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng, tâm huyết, có trình độ, phương pháp sư phạm, có kiến thức thực tiễn phong phú đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đổi mới phương pháp, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong hoặc ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.

Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng, nhất là từ đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp tỉnh nhằm chủ động trong tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp.

Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn có cơ cấu, nội dung hợp lý, kết hợp lý thuyết với trao đổi, thảo luận, thực hành tình huống; kết hợp học trên lớp và tìm hiểu thực tiễn.

Xây dựng, hoàn thiện các bộ tài liệu, sổ tay, bài giảng điện tử về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức hội thảo khoa học, khảo sát tình hình thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng khung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của môi trường số hóa.

Tăng cường ứng dụng các công nghệ mới như học trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào quá trình giảng dạy và học tập, cũng như nâng cao kỹ năng số cho người học và giảng viên.

Ứng dụng chuyển đổi số và các phương pháp dạy học hiện đại trong quá trình xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức hoạt động bồi dưỡng.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá các kết quả thực hiện

Tổ chức kiểm tra, giám sát hằng năm nhằm phát hiện thiếu sót, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án. Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án được coi là tiêu chí để đánh giá thi đua.

Năm 2031 tổ chức đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án tại trung ương và các địa phương./.

