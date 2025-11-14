Cán bộ Mặt trận phải giữ “3 gần” để nối liền ý Đảng với lòng dân

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), ngày 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Bến Khế- Suối Cau-Suối Sâu (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Nói chuyện với người dân các dân tộc 3 thôn Bến Khế, Suối Cau, Suối Sâu trong ngày hội lớn của tinh thần đoàn kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vui mừng trước những kết quả trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng chính quyền, cộng đồng của thôn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm kể từ khi được tổ chức hằng năm, Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành cầu nối bền chặt giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa người giàu với người nghèo, giữa đồng bằng và miền núi, giữa chính quyền và người dân.

Ở đâu có Ngày hội, ở đó có niềm vui, sự đồng thuận và tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trên hành trình tiến vào kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành tặng quà cho hộ gia đình tiêu biểu. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư càng trở nên quan trọng, là nơi tập hợp, đoàn kết, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân...

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030: Cán bộ, đảng viên Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần” (gần dân - gần cơ sở - gần không gian số); “5 phải” (phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả); “4 không” (không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng)...

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục chăm lo cho gia đình, thân nhân người có công với cách mạng; giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ba thôn Suối Cau, Suối Sâu và Bến Khế (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) với hơn 1.118 hộ, trên 4.600 nhân khẩu, trong đó có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết, hòa thuận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trò chuyện với người dân. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể, Bắc Khánh Vĩnh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: kinh tế nông nghiệp chuyển mình rõ rệt; nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành mô hình kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả có giá trị như sầu riêng, bưởi da xanh, chuối; chăn nuôi bò, heo, gà theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng; đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện, hầu hết các hộ đã có nhà xây kiên cố, trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội nơi đây được nâng lên với trên 95% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; 100% trẻ em đều được đến trường.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau trong sản xuất và đời sống tại ba thôn được duy trì thường xuyên. Năm 2024, người dân đã đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ; quyên góp, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng nhiều phần quà cho liên khu dân cư, các hộ gia đình tiêu biểu.../.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước TTXVN xin trân trọng giới thiệu bài viết "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Tô Lâm.