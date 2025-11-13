Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), sáng 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Gia Lai.

Thôn Thắng Kiên thuộc xã ven biển Đề Gi của tỉnh Gia Lai có 540 hộ, 2.500 nhân khẩu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%; có 99,4% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, thúc đẩy xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Tại Ngày hội, nhân dân thôn Thắng Kiên đã cùng ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vị trí, vai trò của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tổng kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của thôn Thắng Kiên, đặc biệt là vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra vừa qua.

Nhân dân thôn Thắng Kiên cũng đóng góp nhiều ý kiến, đưa ra giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhiệm vụ nội dung cụ thể phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian tới.

Đặc biệt, tại Ngày hội Đại đoàn kết, nhiều gia đình, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động, tổ chức hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh được biểu dương, khen thưởng.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của nhân dân thôn Thắng Kiên tổ chức lần đầu tiên sau khi đất nước sắp xếp đơn vị hành chính và miền Trung, trong đó có Gia Lai vừa trải qua bão 13, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, các cụ, các ông bà, các bác, các anh chị, cùng toàn thể nhân dân lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cho rằng công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, với 2 mục tiêu 100 năm trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng đất nước ta sẽ vượt qua, giành thắng lợi, với 5 điểm tựa quan trọng: Sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn, sáng suốt của Đảng, quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; biết kết hợp sức mạnh của Trung ương với địa phương, sức mạnh của Nhà nước với sức mạnh doanh nghiệp, người dân; có lực lượng Quân đội, Công an anh hùng; sức mạnh từ nhân dân…

Điểm lại tình hình đất nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi và thôn Thắng Kiên nói riêng đã đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, nhất là trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân tỉnh Gia Lai, xã Đề Gi, thôn Thắng Kiên phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Trước mắt, khắc phục hậu quả bão số 13, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; khắc phục các sự cố về hạ tầng, môi trường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (Gia Lai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị với vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt “3 gần, 5 phải, 4 không”: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng đề nghị tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục vận động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng để phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Xây dựng địa phương không còn người nghèo, không xảy ra các vấn đề về an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (Gia Lai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí hân hoan thắm tình đoàn kết của Ngày hội hôm nay, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công,” Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, ngày càng hiện đại.

Cùng với đó, xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng, ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, mỗi gia đình bà con cần cố gắng lao động để nâng cao đời sống, giữ gìn hạnh phúc; cùng nhau chăm lo, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; làm những việc tốt, noi gương người tốt, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, bị thiệt hại nặng do thiên tai của khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi và hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng... đã trao kinh phí hỗ trợ khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi và tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do thiên tai vừa qua./.

