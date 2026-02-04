Chủ tịch Hạ viện Jordan viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Hoàng thành Thăng Long

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi cùng Đoàn đại biểu cấp cao đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn và tham quan Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng Đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng Đoàn đã đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng Đoàn đại biểu cấp cao tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là một phần quan trọng còn lại của Cấm thành và Hoàng thành của Kinh đô Thăng Long.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tặng sách Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2010, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là biểu tượng của lịch sử-văn hóa Đại Việt qua nhiều thế kỷ. Đây là trung tâm quyền lực của các vị vua qua triều đại Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, đến Lê Trung Hưng.

Tại đây, đại diện Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội giới thiệu với Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng Đoàn về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam thông qua những hiện vật được bảo tồn, gìn giữ tại khu di sản Khu trung tâm Hoàng Thành, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Những công trình kiến trúc từ xa xưa; những dấu tích kiến trúc và những hiện vật khảo cổ tại đây là niềm tự hào vô giá của Thăng Long-Hà Nội nói riêng, của nước Việt Nam nói chung.

Chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long nhằm giới thiệu với Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng Đoàn về lịch sử, văn hóa đất nước Việt Nam tươi đẹp, cũng như về con người Việt Nam mến khách, từ đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực sâu rộng khác giữa hai nước.

Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, diễn ra chỉ sau 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện tháng 10/2025.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện./.

