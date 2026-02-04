Thành phố Hồ Chí Minh giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử

Chiều 4/2, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan cùng dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành lập Ủy ban bầu cử Thành phố gồm 31 thành viên; thành lập 13 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (mỗi Ban có 17 thành viên); thành lập 42 Ban bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (mỗi Ban có 15 thành viên); thành lập 1.306 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố thành lập 5.052 Tổ bầu cử trước ngày 31/1/2026 theo đúng quy định. Tính đến nay, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đặc khu chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị cho các công tác tiếp theo theo quy định.

Công an Thành phố cung cấp dữ liệu về dân cư của từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn để phục vụ công tác bầu cử. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, trụ sở sinh hoạt khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu đúng thời gian quy định, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra, đối chiếu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực thuộc các phường Phước Thắng, Tam Thắng, xã Long Sơn (dự kiến vào ngày 26/2/2026) cho khoảng hơn 4.500 cử tri đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài; tuần tra, giám sát theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.

Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử, tổ chức bầu cử trong ngày bầu cử (15/3/2026) và việc tuyên truyền, công khai kết quả bầu cử, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật.

Hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Nhân dân Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành liên quan nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố nhấn mạnh thời gian tới, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố và các sở, ngành tiếp tục triển khai tốt các công việc như, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Hiệp thương lần 3, lập danh sách ứng viên, vận động tranh cử... Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt quan tâm công tác khảo sát, đánh giá sự phản hồi của cử tri, nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chuẩn bị tốt nhân sự tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử và sau bầu cử; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại khu vực bầu cử và cả địa bàn... theo đúng lộ trình thời gian, đảm bảo chất lượng, góp phần tổ chức thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu Quốc hội được bầu là 38 đại biểu; 42 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI với số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố được bầu là 125 đại biểu; 1.306 đơn vị bầu cử thuộc 168 phường, xã và đặc khu để bầu ra 4.236 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031./.

