5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2026

Nghị quyết 01 của Chính phủ đã xác định đổi mới tư duy phát triển, cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là yêu cầu then chốt để tạo đột phá tăng trưởng.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 4/2, nhà báo đặt câu hỏi tới Bộ Tư pháp, trong năm 2026, những cải cách thể chế cụ thể nào mang tính đột phá sẽ được ưu tiên triển khai nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp và địa phương đồng thời khắc phục tình trạng phân cấp nhưng vẫn e ngại trách nhiệm, qua đó bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng đã được xác định sau Đại hội XIV của Đảng?

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho hay Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đã xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật và nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2026. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này, Bộ Tư pháp sẽ tập trung tham mưu triển khai năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, trong Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2026, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 44 luật, nghị quyết. Trong đó có nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Cạnh tranh, Luật Hải quan, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc biệt có các văn bản gắn với địa phương như Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các dự án luật, nghị quyết này, tập trung làm rõ các nội dung về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Gắn với nhiệm vụ này, thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật, Bộ Tư pháp đang tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổng rà soát pháp luật trong năm 2026. Thông qua quá trình tổng rà soát, các điểm nghẽn do quy định pháp luật sẽ được phát hiện kịp thời, từ đó đề xuất phương án hoàn thiện phù hợp. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Thứ ba, Bộ Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong quá trình xây dựng chính sách, Bộ sẽ chú trọng việc công khai, minh bạch dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đăng tải để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp; qua đó nâng cao chất lượng thẩm định và hoàn thiện chính sách trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử Pháp điển quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp điển, nhằm hỗ trợ giải đáp các vướng mắc ban đầu của người dân và doanh nghiệp một cách tự động, thuận tiện trên môi trường số.

Thứ năm, Bộ Tư pháp sẽ triển khai hiệu quả Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Sau khi Hội nghị Trung ương thông qua, Bộ Tư pháp đã trình Bộ Chính trị vào đầu tháng 1 và Bộ Chính trị dự kiến sẽ sớm xem xét, thông qua Đề án này.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, trình Bộ Chính trị Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, phù hợp với tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền về Bộ tiêu chí và công cụ đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục không chỉ về số lượng mà còn nâng cao chất lượng thực thi, trên cơ sở liên thông dữ liệu và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, bám sát tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 66 về hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, với năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP về cải cách thể chế, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026./.

