TP Hồ Chí Minh: Thắt chặt tình hữu nghị qua giao lưu nhân dân với Australia

Sáng 4/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Australia, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Australia.

Phát biểu chúc mừng, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh buổi họp mặt chúc mừng Quốc khánh Australia diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển hết sức tích cực.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác sâu rộng, lâu dài, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với năm bang của Australia, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác ngày càng thực chất và bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ và tình cảm mà phía Australia đã dành cho Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn, cũng như những nỗ lực bền bỉ trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững, là “mạch nguồn” tạo nên sự gắn bó lâu dài giữa hai quốc gia.

Cộng đồng người Việt tại Australia và cộng đồng người Australia tại Việt Nam, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục là nhịp cầu quan trọng, lan tỏa các giá trị tích cực và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Australia.

Ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh xác định lấy giao lưu nhân dân làm nền tảng hoạt động; lấy hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch làm trụ cột; lấy thế hệ trẻ làm lực lượng kế tục; lấy phát triển bền vững làm giá trị xuyên suốt. Hội sẽ tập trung vào một số hoạt động trọng tâm như tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu văn hóa; thúc đẩy hợp tác vì môi trường và phát triển bền vững, phù hợp với các ưu tiên và mối quan tâm chung.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh Australia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay, quan hệ song phương Australia và Việt Nam đang ở giai đoạn bền chặt hơn bao giờ hết. Mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Australia và Việt Nam thể hiện qua sự hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục và kỹ năng, khoa học và đổi mới, chuyển đổi khí hậu và năng lượng, quốc phòng và an ninh, nhất là giao lưu nhân dân.

Bà Sarah Hooper cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh với sự năng động, kết nối toàn cầu và tầm nhìn xa là một phần đặc biệt quan trọng trong mối liên kết giữa người dân Australia và người dân Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh có mối liên kết giáo dục mạnh mẽ, một cộng đồng doanh nghiệp sôi động, sự quan tâm sâu sắc đến đổi mới sáng tạo và những cơ hội và buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh Australia hôm nay cũng là cơ hội để ghi nhận nhiều người bạn và đối tác Việt Nam đã đóng góp vào thành công chung của hai bên.

Theo Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, Australia và Việt Nam có một chương trình nghị sự chung toàn diện như hỗ trợ tăng trưởng, tăng cường kỹ năng, xây dựng quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo và hỗ trợ một khu vực ổn định và thịnh vượng. Tương lai tốt đẹp trong quan hệ hai nước không chỉ qua những chương trình nghị sự chính sách mà còn dựa trên nền tảng thiện chí và tình hữu nghị mà các tổ chức như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố giúp xây dựng.

Australia trân trọng tình hữu nghị của Việt Nam; trân trọng quan hệ đối tác của Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn được hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh để làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa các cơ quan, cộng đồng và người dân hai nước Australia và Việt Nam./.

Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ Đại sứ Gillian Bird cho biết quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, dựa trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và cam kết chung đối với sự ổn định, thịnh vượng của khu vực.