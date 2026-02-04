Xã hội

Tai nạn lao động tại Công ty Than Khe Chàm khiến một công nhân tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh Dũng đã tử vong tại bệnh viện.

Thanh Vân

Sáng 4/2, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Than Khe Chàm, khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Nghiêm Xuân Dũng (sinh năm 1971, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), công nhân số thẻ 4648 thuộc Phân xưởng Vận tải đường sắt.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, tại mặt bằng +25, anh Dũng thực hiện nhiệm vụ vận hành thiết bị quay lật nghiêng toa xe goòng loại 3 tấn.

Trong quá trình vận hành, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến anh Dũng bị thương nặng.

Lãnh đạo Công ty Than Khe Chàm và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn lao động #Than Khem Chàm #TKV Quảng Ninh
