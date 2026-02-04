Hội chợ Mùa Xuân: Hướng dẫn lộ trình 6 tuyến buýt và cách nhận ưu đãi Xanh SM

Để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm Tết tăng cao tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, thành phố Hà Nội đã tăng cường 6 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Bên cạnh đó, hành khách sử dụng dịch vụ taxi Xanh SM cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn lên tới 50.000 đồng/chuyến.

6 tuyến xe buýt đến Hội chợ Mùa Xuân

Từ ngày 2/2 đến hết ngày 13/2, thành phố Hà Nội tăng cường 6 tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm Hà Nội và phía đông, tây, nam của thành phố đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Cụ thể, từ trung tâm thành phố, hành khách có thể di chuyển bằng tuyến 43 (Kim Mã-Hào Nam) hoặc tuyến E08TC (Khu đô thị Times City).

Từ phía đông có tuyến E10 (xuất phát tại Ocean Park), kết nối trực tiếp đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Từ phía tây, có hai tuyến 02TC (bến xe Yên Nghĩa) và E09TC (Khu đô thị Smart City) được tăng cường để phục vụ du khách.

Từ phía nam, tuyến 32TC xuất phát tại bến xe Giáp Bát đến trung tâm triển lãm, tạo điều kiện thuận lợi cho cả du khách trong và ngoài nước.

Thời gian hoạt động của các tuyến xe là từ 7h-22h. Trong quá trình vận hành, các tuyến bus trên có thể được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và du khách.

Để người dân dễ dàng nhận diện, các tuyến xe buýt tham gia phục vụ Hội chợ Mùa Xuân 2026 được gắn biển phụ thông tin “Xe buýt phục vụ Trung tâm Triển lãm Việt Nam” ở phía đầu xe. Các tuyến xe bus tăng cường sẽ tổ chức đón, trả khách tại các điểm đầu, cuối và các điểm dừng đỗ trên toàn bộ lộ trình tuyến buýt đi qua, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho hành khách.

Ưu đãi tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến xe Xanh SM

Hưởng ứng phục vụ du khách đến tham quan mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026, Xanh SM triển khai chương trình “Xuân mở hội, Xanh mở đường” với tổng giá trị tài trợ 2 tỷ đồng cho di chuyển xanh trên toàn quốc, áp dụng cho các dịch vụ Green SM Van, Xanh SM Express, Xanh SM Premium, Xanh SM Car, Xanh SM Limo, Xanh SM Bike và Xanh SM Bike Plus.

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân, các chuyến đi có điểm đi và điểm đến tại khu vực hội chợ được hưởng ưu đãi 15%, tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến dành cho khách hàng hiện hữu; riêng khách hàng lần đầu tải ứng dụng được hưởng ưu đãi 25%, mức hỗ trợ tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến. Để áp dụng ưu đãi, khách hàng chỉ cần chọn điểm đi hoặc điểm đến là VEC - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sau đó vào mục Ưu đãi trên ứng dụng, chọn ưu đãi có logo VEC và đặt xe Xanh SM.

Với Green SM Van, khách hàng được hỗ trợ 40.000 đồng cho chuyến đầu tiên, các chuyến tiếp theo hưởng ưu đãi 10% với mức tối đa 50.000 đồng, đồng thời áp dụng ưu đãi theo khung giờ 19h-22h với mức hỗ trợ 30.000 đồng.

Đối với Xanh SM Express, khách hàng mới được hưởng ưu đãi 20%, tối đa 50.000 đồng cho 5 chuyến đầu tiên trong khung giờ 6h-23h; vào thứ tư hằng tuần, ưu đãi đạt 17% với mức tối đa 30.000 đồng trong khung giờ 9h-11h, đồng thời duy trì ưu đãi 10% với mức tối đa 50.000 đồng trên toàn quốc.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các gói hội viên giao hàng theo tháng với mức ưu đãi từ 15% đến 18%, tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến, áp dụng cho tối đa 299 chuyến trong thời hạn một tháng.

Bên cạnh các giải pháp giao thông thuận tiện, Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 cũng đã bổ sung nhiều tiện ích miễn phí tại điểm đến như: Miễn phí gửi xe, cung cấp xe đẩy hàng và giỏ đựng hàng miễn phí, giúp người dân thảnh thơi mua sắm, tận hưởng không khí Tết tại hội chợ./.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ 2/2-13/2 với 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu: 1. Phân khu Địa phương do Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. 2. Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương” do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (không bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. 3. Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 4. Phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương thực hiện. 5. Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026). Với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường – Chuỗi giá trị toàn diện” (From Materials to Markets – One Completed Value Chain) do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Đồ gỗ và Lâm sản Việt Nam, các Hiệp hội chuyên ngành khác thực hiện. 6. Phân khu “Tết Sum vầy” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. 7. Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. 8. Phân khu “Vị Xuân gắn kết” do Tập đoàn Vingroup/Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thực hiện. 9. Phân khu "Sắc Xuân Việt" do Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì.