Cứu hộ thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ ôtô lao xuống taluy âm

Ngày 3/2, cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cán Tỷ (Tuyên Quang) đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Lao Và Chải-Cán Tỷ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, tại Km6 + 50 đường Lao Và Chải-Cán Tỷ, thuộc thôn Sảng Cán Tỷ, xã Cán Tỷ (Tuyên Quang), xe ôtô biển kiểm soát 35C-157.74 bất ngờ lao xuống taluy âm, rơi sâu khoảng 50m so với mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm 2 nam và 1 nữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cán Tỷ đã khẩn trương huy động lực lượng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường trong điều kiện địa hình dốc sâu, hiểm trở.

Các cán bộ, chiến sỹ đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tổ chức tiếp cận phương tiện bị nạn, đưa 3 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm H.V.H (sinh năm 1974, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là người điều khiển phương tiện; B.T.T.L (sinh năm 1996, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và T.X.T (sinh năm 1981, thường trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) là hai người đi cùng xe.

Song song với công tác cứu hộ, Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ, bảo đảm việc đi lại của người dân trên tuyến đường được thông suốt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông trên các tuyến đường vùng cao cần đặc biệt chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, nhất là trong điều kiện sương mù dày, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông./.

