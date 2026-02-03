Xe tải lao xuống vực ở khu vực đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong

Trưa 3/2 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc thuộc quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng) khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày. Lúc này, xe tải cỡ lớn (chưa rõ biển số) do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến một khúc cua gần chân đèo Bảo Lộc thì xe bất ngờ lao xuống vực bên kia đường, lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến ca bin xe tải bẹp dúm, biến dạng, tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong tại chỗ. Anh Lê Văn Tuệ (người đi cùng xe tải) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin, Cảnh sát giao thông địa phương và các lực lượng chức năng đã có mặt để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, giải tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường, tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn./.

