Xã hội

Giao thông

Huế: Tai nạn giao thông làm hai người tử vong

Xe môtô hiệu Honda do thiếu niên sinh năm 2011 điều khiển, chở 2 người chạy với tốc độ cao; khi phương tiện mất kiểm soát, lao vào cột điện bên đường khiến hai người tử vong, một người bị thương.

Huyền Trang
Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong. (Ảnh: Báo Lao động)
Sáng 1/2, ông Trương Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương An (thành phố Huế) cho biết vào khoảng 2 giờ cùng ngày, trên đường Lý Thái Tổ xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe mô tô hiệu Honda mang biển kiểm soát 75F1-964.51 do thiếu niên tên Tài (sinh năm 2011, trú tại thành phố Huế) điều khiển, chở Huỳnh Tấn Kiệt (sinh năm 2009) và Đỗ Sơn (sinh năm 2007) cùng trú phường Thuận Hóa, thành phố Huế, chạy với tốc độ cao. Khi đến trước số nhà 80 đường Lý Thái Tổ, phường Hương An, phương tiện mất kiểm soát, lao vào cột điện bên đường.

Vụ tai nạn khiến Tài và Sơn tử vong tại chỗ; xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện, Huỳnh Tấn Kiệt đang được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Huế #Tai nạn #giao thông #tử vong Thừa Thiên - Huế
