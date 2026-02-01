Metro Nhổn-Ga Hà Nội áp dụng 100% cổng soát vé định danh, xác thực điện tử

Từ hôm nay (ngày 1/2), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Trước đó, từ tháng 11/2025 Hà Nội Metro đã triển khai sử dụng hệ thống soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

“Việc cả hai tuyến đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội chính thức được vận hành trên cùng một hệ thống vé thống nhất đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình đồng bộ hóa toàn mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô. Đây là giải pháp công nghệ nội địa hoá mang tính phát triển lâu dài và bền vững, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thông minh, lấy hành khách làm trung tâm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và kết nối liên thông giữa các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai,” lãnh đạo Hà Nội Metro nhấn mạnh.

Song song với việc triển khai hệ thống cổng soát vé mới, Hà Nội Metro đã mở rộng và đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua việc liên kết với nhiều đối tác thanh toán uy tín.

Theo đó, hành khách có thể dễ dàng sử dụng Ứng dụng Hà Nội Metro để thanh toán thông qua chuyển khoản qua tài khoản/thẻ ngân hàng nội địa; sử dụng thẻ thanh toán quốc tế VISA; các ví điện tử như MoMo, ShopeePay, VNPT Money…, mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trong thời gian này, Hà Nội Metro phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ hấp dẫn cho hành khách sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, hành khách sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa khi qua cổng soát vé được hỗ trợ 100% tiền vé đến hết ngày 28/2/2026; mua vé lượt trên ứng dụng Hà Nội Metro được hỗ trợ 100% giá vé đến hết ngày 21/3/2026 (áp dụng riêng trên tuyến Nhổn-Ga Hà Nội); thanh toán vé lượt qua ShopeePay được giảm 99% cho 10 vé đầu tiên mỗi tháng, áp dụng đến hết ngày 28/2/2026; sử dụng Apps Momo nhập mã “METROHN” sẽ nhận được một vé lượt miễn phí (tối đa 10.000 đồng); thanh toán vé lượt qua VNPT Money được miễn phí 100% giá vé (5 lượt/hành khách) áp dụng đến hết ngày 16/2/2026.

Bên cạnh đó, hành khách là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo,… được miễn phí vé theo đúng quy định và chính sách hiện hành của thành phố Hà Nội.

Hà Nội Metro tin tưởng rằng việc triển khai đồng bộ giải pháp định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học gắn với thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn hệ thống sẽ góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho hành khách những trải nghiệm giao thông công cộng an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông đô thị thông minh, bền vững của Thủ đô./.

