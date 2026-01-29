Đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ lên 6 làn xe

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản đề xuất gửi đến Bộ Xây dựng về việc đầu tư mở rộng cao tốc đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ và tuyến nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A.

Cụ thể, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ có quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Hiện nay, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ giai đoạn 1 đang khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế (nền đường rộng 17m, làn dừng khẩn cấp bố trí không liên tục). Bộ Xây dựng cũng đang triển khai thủ tục đầu tư cầu Cần Thơ 2 theo quy mô 6 làn xe.

Trong khi đó, trục cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ cơ bản đang được đầu tư theo quy mô cao tốc 6-8 làn xe hoàn chỉnh, chỉ còn đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ đang khai thác quy mô 4 hạn chế.

Từ đó, phía Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, nếu không nghiên cứu triển khai đầu tư mở rộng để khai thác đồng bộ theo quy mô 6 làn xe sẽ tạo thành điểm nghẽn về giao thông, giảm năng lực thông hành không phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trục kết nối.

Mặt khác, ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 05 về việc khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ để sớm đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn.

Do đó, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp nghiên cứu phương án đầu tư PPP mở rộng cao tốc đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt với chiều dài dự kiến khoảng 23km, đồng thời nghiên cứu mở rộng tuyến nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp trên tổng chiều dài khoảng 6km.

Để đầu tư tuyến đường, phía Tập đoàn Đèo Cả cam kết liên danh nhà đầu tư chịu trách nhiệm huy động toàn bộ nguồn vốn để đầu tư, không sử dụng vốn Nhà nước.

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả đang là đại diện liên danh nhà đầu tư đang thực hiện dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công-tư (PPP). Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ khai thác với quy mô 6-8 làn xe hoàn chỉnh./.

Mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức PPP Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, Tập đoàn Đèo Cả là đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án.