Thành phố Hồ Chí Minh giao Thaco nghiên cứu dự án metro Bến Thành-Thủ Thiêm

Ngày 26/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính, giao Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm (metro Bến Thành-Thủ Thiêm). Thời hạn nghiên cứu là 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, việc chấp thuận giao nghiên cứu chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quá thời hạn mà không hoàn thành hoặc Thành phố quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác, doanh nghiệp phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện, không yêu cầu Thành phố hoàn trả; đồng thời bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để phục vụ việc quản lý nhà nước, tham khảo, khai thác dữ liệu.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Thaco chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu; bảo đảm sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, tài chính, tổ chức thực hiện; phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp với định hướng phát triển, quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh (sau hợp nhất) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Ban Quản lý Đường sắt đô thị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do Thaco thực hiện, bảo đảm phục vụ việc quản lý nhà nước và nghiên cứu, tham khảo theo quy định. Các đơn vị cũng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu; bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và vận hành hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố.

Theo đề xuất, metro số 2 đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm dài khoảng 5,58 km, với 6 ga ngầm. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại ga Bến Thành và điểm cuối là ga Thủ Thiêm. Đây là một trong ba đoạn của tuyến metro số 2 (cùng với đoạn Bến Thành-Tham Lương, Tham Lương-Củ Chi) với tổng chiều dài hơn 60 km.

Ngày 15/1 vừa qua, metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương đã chính thức khởi công theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Metro Bến Thành-Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3 km; trong đó, đoạn ngầm dài 9,3 km, đoạn trên cao dài 2 km, bao gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot./.

