Thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Văn bản số 912/VPCP-CN ngày 27/1/2026 của Văn phòng Chính phủ nêu xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 07/BC-BXD ngày 15/1/2026 về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như đề xuất của Bộ Xây dựng tại văn bản trên và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 699/TB-VPCP ngày 17/12/2025.

Trong số đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản liên quan trong việc triển khai dự án để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở Tuyến ống dẫn nhiên liệu, các công trình thuộc DATP 4 để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành, khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026; trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc DATP 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính..., tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như gói thầu số 4.8 (Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) và 5.10 (Nhà ga hành khách); khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 và thủ tục điều chỉnh công năng 4 kho hàng hóa để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, hangar số 1 đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026; khẩn trương tổ chức nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng các công trình hangar số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8) đáp ứng tiến độ theo hợp đồng.

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án; quán triệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "thành phố sân bay Long Thành"./.

ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Sân bay Quốc tế Long Thành Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 Sân bay Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình.