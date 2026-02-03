Sân bay Nội Bài giảm thiểu bay chờ, chuyển hướng hạ cánh do thời tiết xấu

Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa phối hợp chặt chẽ, triển khai áp dụng phương thức bay dẫn đường vô tuyến chính xác giúp máy bay hạ cánh an toàn, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn kém (sương mù, mưa lớn, ban đêm) cho đường cất, hạ cánh 11L.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác, tăng khả năng tiếp thu tàu bay và giảm thiểu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực miền Bắc.

Theo đó, ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Sân bay Nội Bài thường xuyên chịu ảnh hưởng của hiện tượng sương mù dày và mây thấp trong các tháng đầu năm. Trước đây, khi đầu đường cất, hạ cánh 11L chỉ áp dụng phương thức bay hoạt động khai thác bị hạn chế đáng kể mỗi khi tầm nhìn trên đường cất, hạ cánh giảm xuống dưới 550m.

Hệ quả của vấn đề này là nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng hạ cánh hoặc hủy chuyến, gây xáo trộn luồng không lưu, gia tăng áp lực cho công tác điều hành bay, đồng thời phát sinh chi phí lớn cho các hãng hàng không.

"Việc triển khai phương thức bay dẫn đường vô tuyến chính xác giúp máy bay hạ cánh an toàn cho phép hạ thấp giới hạn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, qua đó khắc phục căn bản những tồn tại nêu trên, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng sớm và ban đêm tại khu vực Hà Nội," lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

Để đủ điều kiện áp dụng phương thức bay dẫn đường vô tuyến chính xác giúp máy bay hạ cánh an toàn tại đường cất, hạ cánh 11L, các đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều hạng mục kỹ thuật và nghiệp vụ, bảo đảm sự tương thích chặt chẽ giữa hạ tầng, con người và quy trình khai thác.

Cụ thể, hệ thống các trạm phát tín hiệu vô tuyến được đặt gần sân bay và dọc hướng tiếp cận đường cất, hạ cánh 11L cùng hệ thống đèn tín hiệu tiếp cận và đường cất hạ cánh phục vụ khai thác đã được trang bị đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác, độ tin cậy và tính toàn vẹn của tín hiệu dẫn đường theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Song song với đó, cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử khu vực được hoàn thiện, làm cơ sở cho việc đánh giá các bề mặt giới hạn chướng ngại vật và thiết kế, thẩm định phương thức bay hạ cánh chính xác.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các quy trình khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế được xây dựng, rà soát và triển khai thống nhất; quy chế phối hợp, hiệp đồng điều hành bay giữa Công ty Quản lý bay miền Bắc, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan được chuẩn hóa, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác phương thức bay mới.

“Việc đưa phương thức bay dẫn đường vô tuyến chính xác giúp máy bay hạ cánh an toàn vào khai thác tại đường cất, hạ cánh 11L mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, tỷ lệ hạ cánh thành công trong điều kiện thời tiết xấu được nâng cao rõ rệt, giảm đáng kể tình trạng tàu bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Ngoài ra, phương thức bay hạ cánh chính xác này cũng góp phần duy trì năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, góp phần giảm áp lực lên hạ tầng mặt đất và hệ thống điều hành bay; giúp các hãng hàng không tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí phát sinh do thay đổi kế hoạch bay, đồng thời cải thiện chỉ số đúng giờ của chuyến bay và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định việc triển khai thành công phương thức bay tiếp cận chính xác tại đường cất, hạ cánh 11L khẳng định nỗ lực của ngành hàng không Việt Nam trong việc đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý và điều hành bay, đáp ứng yêu cầu khai thác ngày càng cao; duy trì hoạt động khai thác an toàn, liên tục, ngay cả trong những điều kiện thời tiết phức tạp./.

