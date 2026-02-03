VATM đặt mục tiêu nhà cung cấp dịch vụ bay hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương

Với việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 100% chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao; tạo dấu ấn đột phá trong phát triển hạ tầng hàng không quốc gia, bước vào giai đoạn phát triển mới 2026-2030, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có uy tín và vị thế hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Đảm bảo an toàn bay, tối ưu hóa vùng trời được giao

Trong bối cảnh lưu lượng tăng trưởng mạnh và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, năm 2025 VATM cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, duy trì ổn định hoạt động điều hành bay và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sản lượng điều hành bay ước đạt 933.049 lần chuyến, tăng so với năm 2024; tổng doanh thu đạt 4.710 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 1.476 tỷ đồng.

Có được kết quả này, ông Nguyễn Công Long, Tổng Giám đốc VATM cho biết, năm 2025, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, thông báo, điều hành bay theo đúng quy chế, quy định; đột phá về mặt kỹ thuật và tối ưu hóa về tổ chức, quản lý vùng trời và quản lý luồng không lưu.

Cụ thể, năm 2025, VATM tiếp tục duy trì thành tích không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào do nguyên nhân chủ quan trong điều hành bay. Đặc biệt, trong chương trình thanh sát an toàn toàn cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), lĩnh vực quản lý hoạt động bay của VATM đã đạt tỷ lệ tuân thủ tiêu chuẩn cao (91,8%), khẳng định vị thế dẫn đầu trong khu vực về năng lực quản lý an toàn.

Ngoài ra, VATM đã sửa đổi, thiết kế và bổ sung 640 phương thức bay dẫn đường, để tối ưu hóa năng lực khai thác; hoàn thành thiết kế tổng thể phương thức bay và tổ chức vùng trời cho cụm Sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành-Biên Hòa, bảo đảm sẵn sàng cho kịch bản khai thác sân bay Long Thành. Đặc biệt, phương án thử nghiệm hạ thấp trần bay khu vực cấm VVP4 từ 3.000m xuống 1.500m đã được hoàn thiện. Giải pháp này trực tiếp giải tỏa “điểm nghẽn” tại Tân Sơn Nhất, giúp tăng năng lực thông qua và giảm thiểu rủi ro bảo đảm an toàn.

Đài không lưu Sân bay Long Thành do VATM làm chủ đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng công ty triển khai thiết kế các đường hàng không mới song song cho phép máy bay bay theo đường thẳng linh hoạt giữa các điểm, thay vì theo các tín hiệu radio cố định, với độ chính xác phải duy trì trong phạm vi 2 hải lý trên các trục bay huyết mạch và chuyển đổi các đường bay quốc tế sang khai thác một chiều.

Trong năm 2025, trước tác động của thời tiết cực đoan gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh ghi nhận 21 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (gấp đôi năm 2024 và cao hơn năm kỷ lục 2017), các đơn vị thuộc VATM (Trung tâm quản lý luồng không lưu, các cơ sở điều hành bay, Trung tâm khí tượng hàng không) cùng cảng hàng không và các hãng bay đã phối hợp chặt chẽ để triển khai kịp thời các biện pháp điều tiết luồng không lưu phù hợp theo từng giai đoạn. Nhờ đó, giảm tình trạng bay chờ, giảm số chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị, hạn chế ùn tắc dây chuyền tại sân bay và duy trì hoạt động khai thác an toàn trong các thời điểm cao điểm bị ảnh hưởng thời tiết.

“Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý luồng không lưu và phương thức bay dẫn đường đã mang lại hiệu quả rõ rệt. VATM đã nỗ lực giảm thời gian bay chờ trung bình từ 5-7% mỗi tháng tại các khu vực trọng điểm và các luồng không lưu chính. Chỉ số chậm chuyến do nguyên nhân điều hành bay cũng được kiểm soát tốt với mức giảm tối thiểu 5% mỗi năm trên mỗi chuyến bay. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực của đội ngũ kiểm soát viên không lưu mà còn trực tiếp giúp các hãng hàng không tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm phát thải môi trường,” ông Long khẳng định.

Các trụ cột đột phá chiến lược

Xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới thực hiện bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình quản lý bay dựa trên nền tảng công nghệ số và phát triển bền vững, đến năm 2030, VATM quyết tâm thực hiện bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có uy tín và vị thế hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong đó, VATM đặt mục tiêu đạt quy mô điều hành từ 1,1-1,4 triệu lần chuyến/năm vào năm 2030; điều hành quy đổi dự kiến đạt khoảng 2,2-2,5 triệu km/năm. Các chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân từ 8-10%/năm, phù hợp với định hướng phát triển mạng đường bay nội địa và quốc tế của ngành. Đây là nền tảng để Tổng công ty tối ưu hóa năng lực vùng trời và nâng cao năng suất lao động dựa trên hạ tầng công nghệ mới.

Giai đoạn 2025-2030, VATM phấn đấu đạt trên 29.000 tỷ đồng, trong đó xác lập cột mốc doanh thu hàng năm đạt trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2030; đóng góp vào ngân sách Nhà nước cho cả giai đoạn 5 năm dự kiến đạt trên 14.500 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và các trụ cột chiến lược, VATM hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý và cơ chế đặc thù; hiện đại hóa công nghệ và hạ tầng điều hành bay với mức độ tự động hóa cao và tích hợp công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số toàn diện và phát triển dữ liệu thông minh; nâng cao năng lực điều hành, tái cấu trúc vùng trời và mạng đường hàng không quốc gia; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường quản trị nội bộ hiện đại; hợp tác thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tiên tiến để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nâng cao vị thế của quản lý bay Việt Nam trên trường quốc tế.

Kiểm soát không lưu điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát không lưu (ATCC) Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho chiến lược phát triển 5 năm (2026-2030), ông Long cho rằng, VATM đề ra mục tiêu điều hành an toàn 1 triệu lần chuyến bay, đây là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ và sự phục hồi toàn diện của hoạt động bay, đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu tài chính duy trì đà tăng trưởng dương, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

“Tổng công ty sẽ tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu chiến lược “Dịch chuyển về chất và kiến tạo nền tảng phát triển bền vững” dựa trên 3 trụ cột đột phá gồm: hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn hóa và quản trị hệ thống; hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số; quản lý an toàn chủ động và hội nhập quốc tế sâu rộng,” ông Long cho hay.

Để có thể tháo gỡ khó khăn, tối ưu hóa hoạt động trong điều hành sản xuất, VATM kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ; cho phép xây dựng đề án giữ lại một phần phí điều hành bay qua vùng trời để tái đầu tư hạ tầng; cho phép Tổng công ty nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp cận và sử dụng nguồn vốn đầu tư công để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giữ vững vùng trời Tổ quốc.

VATM đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tại các cảng hàng không, sân bay trọng điểm; tối ưu hóa các khu vực cấm bay (VVP4), linh hoạt hóa việc sử dụng vùng trời quân sự cho tàu bay dân dụng khi không có hoạt động huấn luyện./.

