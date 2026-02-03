Xã hội

Huế: Va chạm giữa xe máy cày và xe gắn máy, hai trẻ em tử vong

Sáng 3/2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Phong Thái (thành phố Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông vào tối 2/2, khiến hai người tử vong.

Mai Trang
Phương tiện tại hiện trường tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 3/2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Phong Thái (thành phố Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông vào tối 2/2, khiến hai người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 20 ngày 2/2, anh Lê Văn Sinh (sinh năm 1995, trú ở Tổ dân phố Phường Hóp, phường Phong Thái) điều khiển xe máy cày chở gỗ keo, tràm trên Tỉnh lộ 17B.

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố Vĩnh Hương, phương tiện xảy ra va chạm với xe gắn máy hai bánh dưới 50cc, biển số 75AA-060.xx, do chị N.T.N.L (sinh năm 1998) điều khiển, chở hai cháu L.T.P.U (sinh năm 2016) và L.T.P.C (sinh năm 2018, cùng trú Tổ dân phố Vĩnh Hương).

Hậu quả vụ tai nạn khiến hai cháu U. và C. tử vong tại viện. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.'

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong. (Ảnh: Báo Lao động)

