Đắk Lắk phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh quyết định phân bổ trên 1.368 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 32.347 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 76 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII và các sở, ngành liên quan tổ chức giao gạo cho các địa phương; hướng dẫn các địa phương tiếp nhận gạo, triển khai cấp phát kịp thời, đúng quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tỉnh đề nghị Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII phối hợp với Sở Y tế thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận gạo; tổ chức vận chuyển và giao cho các địa phương tiếp nhận tại trung tâm các xã, phường; đảm bảo đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng gạo theo quy định hiện hành.

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp nhận gạo nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian; đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định. Kinh phí bốc xếp gạo tại trung tâm các xã, phường và phương tiện vận chuyển gạo từ trung tâm xã, phường đến các thôn/buôn để cấp cho nhân dân do ngân sách địa phương chi trả theo quy định.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương được phân bổ gạo phải tổ chức hỗ trợ cho nhân dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, định mức; đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng lặp đối tượng và hoàn thành công tác cấp phát gạo trước ngày 9/2/2026.

Đồng thời, các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình cấp phát gạo.

Đối với các địa phương không được phân bổ gạo thì chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức hỗ trợ kịp thời, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Nhằm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong điều kiện tốt nhất.

Các địa phương thực hiện đầy đủ, hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và công nhân, người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người bị mất việc làm; tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt stx, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, các lực lượng vũ trang./.

