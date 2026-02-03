Xã hội

Lâm Đồng: Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 15 thuyền viên được cứu vớt an toàn

Tàu xuất bến lúc 5 giờ 20 ngày 3/2 tại cảng La Gi bị sóng lớn đánh chìm, 15 thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu và được các phương tiện cứu vớt an toàn.

Nguyễn Thanh
Cửa cảng La Gi thường xuyên bị bồi lấp, gây tai nạn chìm tàu cá. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Rạng sáng 3/2, một tàu cá khi đang di chuyển ra cửa cảng La Gi (thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) bị sóng đánh chìm, rất may các thuyền viên trên tàu đã được cứu vớt an toàn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá (chưa xác định số hiệu) có công suất 200CV (tàu có chiều dài 12m, hành nghề lặn) trên tàu có 15 lao động do ông Trần Thái (sinh năm 1972, trú xã Tiến Thành, Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến lúc 5 giờ 20 phút ngày 3/2 tại cảng La Gi. Khi tàu cá di chuyển ra cửa cảng La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm.

Lúc tàu cá bị chìm, 15 thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu và được các phương tiện cứu vớt an toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng cùng phương tiện tham gia ứng cứu tàu bị chìm.

Hiện nay, khu vực cửa biển cảng La Gi đang bị cát bồi lấp khiến các tàu cá ra vào cảng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Trước đó, vào rạng sáng 1/2, tại khu vực này cũng xảy ra vụ tàu cá bị chìm khiến một người tử vong./.

