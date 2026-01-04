Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích tại biển La Gi

Sáng 4/1, lực lượng chức năng phường La Gi (Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích tại cửa biển La Gi do chìm tàu cá.

Cụ thể, sáng 4/1, thi thể của anh Trần Đức Thái (sinh năm 2010, ngụ phường La Gi) đã được phát hiện gần bờ biển thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí phát hiện thi thể cách hiện trường vụ chìm tàu cá ở cửa cảng La Gi khoảng 4km.

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, thi thể thuyền viên đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tối 2/1, tàu cá BTh 85945 Ts (công suất 220 Cv) có 4 lao động, hành nghề lưới rê; khi tàu đang vào cửa cảng La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm và dạt vào bờ kè Phước Hội.

Khi tàu chìm, ba thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu cá và bơi vào bờ an toàn, còn một thuyền viên là Trần Đức Thái mất tích.

Trong đêm 2 và ngày 3/1, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi đã cử lực lượng, phương tiện cùng nhiều ngư dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy.

Do thời điểm này khu vực biển La Gi đang có gió mạnh và sóng lớn, nên các lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc triển khai ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân.

Hiện nay, khu vực biển Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thường có sóng to, gió lớn; lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách lưu ý đảm bảo an toàn khi tắm biển và tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản./.

