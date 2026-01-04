Đà Nẵng: Lật ghe trên sông Nước Xa khiến 1 người thiệt mạng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, Trần Văn Mẫn cho biết cả 7 người rơi xuống sông do bị lật ghe trên sông Nước Xa, thuộc địa bàn xã Nam Trà My vào sáng 4/1 đã được người dân địa phương phát hiện và cứu vớt kịp thời.

Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên anh Hồ Văn Đạt, sinh năm 1995, trú tại thôn Nước Xa, xã Nam Trà My đã tử vong và được chính quyền địa phương bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Trước mắt, chính quyền địa phương đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình anh Hồ Văn Đạt 2 triệu đồng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hỗ trợ kinh phí mai táng theo quy định để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục của địa phương.

Trước đó, sáng 4/1, anh Hồ Văn Đạt trú tại thôn Nước Xa cùng với 6 người dân trong thôn đi làm rẫy như thường ngày. Nhóm người này dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa, khi ra giữa dòng, không may thuyền bị lật, khiến 7 người rơi xuống sông.

Do địa hình nên vào mùa mưa, sông Nước Xa chảy xiết và thường xuyên dâng cao nên rất dễ lật ghe và nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương và lực lượng chức năng xã Nam Trà My khẩn trương triển khai các biện pháp để cứu những người gặp nạn. Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng ném về phía những người gặp nạn để đưa vào bờ./.

