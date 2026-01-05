Cháy lớn tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng

Chiều 5/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh số 360 đường 29 Tháng 3 (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Ghi nhận tại hiện trường, cửa hàng vật liệu xây dựng có hai tầng, mặt tiền rộng khoảng 20m, kết cấu cột sắt, vách tôn, bên trong có nhiều đồ đạc nội thất vệ sinh, vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử…

Theo người dân sống trong khu vực, đám cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/1. Khi cháy không có người bị kẹt bên trong cửa hàng. Một số người dân đã cùng chủ cơ sở đã đưa đồ đạc sang bãi cỏ đối diện.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai dập lửa.

Do tầng 2 của cửa hàng bị bịt kín bằng tôn, không thể phun nước vào trong nên lực lượng chức năng đã điều một xe cần cẩu gần đó đến để phá mặt tiền.

Sau khi khơi thông mặt tiền, lửa tiếp tục bùng phát dữ dội. Các cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng phun nước để khống chế đám cháy.

Đến 15 giờ 45 cùng ngày, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp. Hàng chục xe cứu hỏa cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

