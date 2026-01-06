Tây Ninh dự kiến bố trí ổn định 445 hộ dân cư tại các xã biên giới

Nhằm hỗ trợ, thu hút người dân ra sinh sống ở khu vực biên giới, tỉnh Tây Ninh đã ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030, trong đó có quy định về việc hỗ trợ người dân đến sinh sống tại các xã biên giới.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, cho biết, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn các xã biên giới là 445 hộ; trong đó, tại xã Long Thuận 45 hộ và 400 hộ dân tại các xã Hưng Điền, Tuyên Bình, Khánh Hưng, Bình Hiệp, Bình Hòa, Bình Thành, Mỹ Quý, Đông Thành.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện gần 40,7 tỷ đồng, trong đó gần 33,4 tỷ đồng là kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở, hơn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ lương thực, gần 700 triệu đồng hỗ trợ nước sinh hoạt.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có chủ trương tiếp tục xây dựng, tăng dày nhà ở tại các điểm dân cư biên giới. Quân khu 7 tiếp tục thực hiện xây dựng nhà ở tại các điểm dân cư biên giới với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn; hỗ trợ xây dựng mới nhà ở với mức 80 triệu đồng/căn đối với hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các xã biên giới đất liền.

Ngoài ra, mỗi người dân còn được hỗ trợ lương thực và nước sinh hoạt với định mức 15kg gạo và 4m3 nước sinh hoạt mỗi tháng, thời gian thực hiện hỗ trợ trong 12 tháng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, giai đoạn 2019-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện đề án xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng. Việc triển khai thực hiện nhận được sự ủng hộ, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Toàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao 46 điểm dân cư biên giới với 564 căn nhà (Long An cũ 25 điểm/419 căn; Tây Ninh cũ 21 điểm/145 căn). Tổng kinh phí xây dựng nhà đạt gần 98,7 tỷ.

Trong số đó, Quân khu 7 hỗ trợ gần 33,3 tỷ đồng; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 14,4 tỷ đồng; Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Ninh và Long An cũ hỗ trợ gần 42,6 tỷ đồng, phần còn lại do một số địa phương hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã bố trí nguồn kinh phí hơn 83 tỷ đồng để bảo đảm điện, nước sinh hoạt cho các điểm dân cư.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết việc triển khai đề án xây dựng điểm dân cư biên giới là chủ trương lớn được nhân dân đồng tình ủng hộ; các hộ dân được bố trí chỗ ở ổn định, con em được tạo điều kiện đi học ở các trường trên địa bàn; người dân được hỗ trợ sinh hoạt, sản xuất, tạo việc làm.

Các hộ dân cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của Quân khu 7, cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đời sống của các hộ dân ở các điểm dân cư biên giới vẫn gặp nhiều khó khăn, 197 hộ dân chưa có đất sản xuất, nhiều điểm chưa đảm bảo nước sạch sinh hoạt; chưa có hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Từ thực tế đó, đơn vị kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quan tâm hỗ trợ kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường nội bộ và hệ thống nước sạch tại 17 điểm dân cư biên giới; xem xét hỗ trợ cấp đất sản xuất cho 197 hộ dân ở các điểm dân cư biên giới nhằm bảo đảm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển./.

