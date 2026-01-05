Sân bay Nội Bài đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục dịp Tết Dương lịch

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1-4/1/2026), theo thống kê từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị phục vụ an toàn cho 410.601 lượt khách và 2.566 lượt chuyến bay.

Tính trung bình, mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, sân bay lớn nhất miền Bắc này phục vụ 102.600 lượt khách và 641,5 lượt chuyến bay.

Trong đó, ngày cao điểm nhất rơi vào ngày cuối của đợt nghỉ lễ (ngày 4/1) với 114.674 lượt khách (52.484 lượt khách quốc tế và 62.190 khách nội địa) và 675 lượt chuyến bay (338 lượt chuyến bay quốc tế và 337 lượt chuyến bay nội địa). Đặc biệt, sản lượng khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay và vượt so với kế hoạch dự báo (khoảng 50.000 khách).

“Đây là con số khả quan, tiếp tục khẳng định sự nhộn nhịp của cửa ngõ hàng không Thủ đô ngay trong những ngày đầu năm mới 2026,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá.

Để đáp ứng mức tăng trưởng này, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã nâng cấp hạ tầng Nhà ga T2, từ ngày 15/12/202 đã chính thức đưa vào khai thác các quầy thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động, giúp nâng cao đáng kể năng lực phục vụ, giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực làm thủ tục quốc tế.

Sân bay Nội Bài tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) giúp tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ; tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp; sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm để giải tỏa hành khách nhanh nhất.

“Dịp Tết Dương lịch 2026, lượng khách tăng cao tuy nhiên Sân bay Nội Bài đã sẵn sàng phương án ứng phó nhờ việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay, tăng cường ứng dụng công nghệ vào điều hành hoạt động bay, đồng thời cơ sở hạ tầng tại cả hai nhà ga được cải thiện, mở rộng, đón đầu được xu hướng tăng trưởng. Cảng đã huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất để đảm bảo mang lại những chuyến bay khởi đầu năm mới thuận lợi và nhiều niềm vui cho hành khách,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định./.

Sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng 115.000 khách trong ngày cao điểm Tết Dương lịch Dịp Tết Dương lịch 2026, lượng khách dự báo tăng cao. Sân bay Nội Bài đã sẵn sàng phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.