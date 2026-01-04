Đà Nẵng: 11 xe ôtô hư hỏng sau tai nạn giao thông liên hoàn ở La Sơn-Hòa Liên

Chiều 4/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến đường La Sơn-Hòa Liên làm 11 xe ôtô bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, tại Km 42+400 đường La Sơn-Hòa Liên (thuộc địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), xe tải mang biển kiểm soát 74C-034.99 chạy hướng Bắc-Nam, khi đến vị trí trên phanh gấp làm 9 xe ôtô con và 1 xe tải nhỏ xử lý không kịp, bị va chạm liên hoàn.

Các xe bị hư hỏng có biển kiểm soát: 43A-701.17, 43B-097.54, 43B-204.59, 51K-562.44, 74A-50.33, 43A-438.59, 29A-299.93, 18A-122.36, 43E-010.08 và 43A-054.57.

Rất may, dù tất cả các xe ôtô và xe tải trên đều bị hư hỏng, song không có người thương vong trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn này.

Tại địa điểm xảy ra va chạm thì hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường đều đầy đủ, phát huy tác dụng. Vụ việc xảy ra khi không có mưa, mặt đường khô, các phương tiện đang lưu thông bình thường.

Trước đó, đoạn đường trên đã được đơn vị quản lý đường bộ bàn giao cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng từ ngày 1/6/2025.

Hiện các lực lượng quản lý đường bộ, cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng đang phân luồng lưu thông chậm một chiều qua đoạn đường trên và khẩn trương làm rõ vụ việc./.

Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, hai người thoát chết trong gang tấc Sau khi bị mất lái và va chạm với xe khách giường nằm đang dừng bên đường, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với một xe bồn chở bêtông rồi đâm vào một chiếc xe máy khác và cuốn xe máy vào gầm.