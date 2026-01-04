Điều chỉnh phân luồng giao thông khi người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 4/1, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục vành đai huyết mạch, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn trong thời điểm người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Từ 12 giờ đến 24 giờ ngày 4/1/2026, cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe lớn hơn 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 cũ và ngược lại.

Trong thời gian trên, lực lượng chức năng tổ chức hướng đi cho các phương tiện như sau: Hướng Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại: Từ nút giao Láng-Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long)-Quốc lộ 21A-Quốc lộ 1A-đường tỉnh 494-nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ) và ngược lại.

Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, Quốc lộ 5 (cũ), cao tốc Hà Nội-Bắc Giang và ngược lại: Từ nút giao Liêm Tuyền-Quốc lộ 21B-đường tỉnh 494-nút giao cao tốc Thái Bình-Hưng Yên-cao tốc Thái Bình-Hưng Yên- cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ-nút giao Vành đai 3-cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và ngược lại.

Hướng cao tốc 5B (Hà Nội-Hải Phòng), cao tốc Hà Nội-Bắc Giang Quốc lộ 5A đi Quốc lộ 32 và ngược lại: Phân luồng tại chỗ theo hướng nút giao cao tốc 5B-nút giao Quốc lộ 5 cũ-Quốc lộ 5-cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ-Lý Sơn- Trường Sa-Hoàng Sa-Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long-nút giao Mai Dịch-Hồ Tùng Mậu (Quốc lộ 32).

Phân luồng từ xa theo hướng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang-Quốc lộ 18-Quốc lộ 2- Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long-Hồ Tùng Mậu (Quốc lộ 32).

Hướng Quốc lộ 32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Bắc Giang: Đi Đại lộ Thăng Long-Quốc lộ 32 -Quốc lộ 21A hoặc đường tỉnh 419 hoặc đường tỉnh 421 hoặc đường tỉnh 422 hoặc đường tỉnh 70 (các phương tiện có 5 lựa chọn tuyến đường để lưu thông).

Hướng đi cầu Thăng Long, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Bắc Giang: Từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh-cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 2C-Quốc lộ 2A-Quốc lộ 23-Tỉnh lộ 23-Hoàng Sa-Trường Sa-Lý Sơn-Quốc lộ 5.

Ngoài ra, các phương tiện từ cao tốc Hà Nội-Lào Cai, Quốc lộ 2, Quốc lộ 2A, Quốc lộ 2B, Quốc lộ 2C đi Đại lộ Thăng Long, đường Quốc lộ 32 hoặc đi cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và ngược lại theo các hướng: Hướng đi Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32: Cao tốc Hà Nội-Lào Cai (nút giao IC4, IC3)-Quốc Lộ 2, Quốc lộ 2A-cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 32.

Cao tốc Hà Nội-Lào Cai-Quốc lộ 2-Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long-Vành đai 3 để đi Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32.

Hướng đi cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng: Cao tốc Hà Nội-Lào Cai-Quốc lộ 2-Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 18- cao tốc Hà Nội-Bắc Giang.

Cao tốc Hà Nội-Lào Cai-Quốc lộ 2-Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp-Hoàng Sa-Trường Sa-Lý Sơn-Quốc lộ 5 (cũ).

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ lái xe và chủ phương tiện thực hiện và phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ./.

