Sắp diễn ra triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc"

Ngày 4/1, thông tin từ Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.”

Triển lãm diễn ra tại Nhà Quốc hội, vào sáng 6/1/2026, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Ngày 6/1/1946, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Trong suốt 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn cách mạng. Trải qua mỗi thời kỳ lịch sử, Quốc hội không ngừng được củng cố và đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển lãm “80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, thông qua hệ thống hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội là một dấu mốc quan trọng, gắn liền với những đạo luật nền tảng, những quyết sách lịch sử của đất nước từ thời kỳ kháng chiến với tinh thần “dân tộc trên hết” đến giai đoạn hòa bình, thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Qua đó, làm nổi bật quá trình trưởng thành và phát triển toàn diện của Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả; khẳng định vai trò, vị trí trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về sứ mệnh của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, trân trọng những giá trị lịch sử được hun đúc qua các thời kỳ, hướng tới tương lai, góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới./.

