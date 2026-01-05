Chuyên gia Ấn Độ: Quốc hội Việt Nam tăng cường quản trị, củng cố niềm tin nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ SD Pradhan nhằm đưa ra góc nhìn quốc tế về quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, vai trò trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, cũng như những đóng góp ngày càng quan trọng của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đối với ổn định chính trị, quản trị quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Theo ông Pradhan, chặng đường 80 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử và thể chế sâu sắc, phản ánh quá trình trưởng thành của Việt Nam trong xây dựng Nhà nước, quản trị quốc gia và thực thi chủ quyền nhân dân.

Quốc hội Việt Nam giai đoạn 1946-1960, đặt nền móng cho nền dân chủ nghị viện và sự phát triển của Nhà nước pháp quyền. Trong ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá I, ngày 2/3/1946. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Được thành lập năm 1946 thông qua tổng tuyển cử phổ thông, Quốc hội đã tạo dựng cơ sở chính danh hiến định cho Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.

Đặc biệt từ sau công cuộc Đổi mới (năm 1986), Quốc hội đã chuyển mình từ một thiết chế mang tính cách mạng sang trở thành cơ quan trung tâm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với vai trò ngày càng mở rộng trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Mức độ chuyên nghiệp được nâng cao, năng lực xây dựng pháp luật được cải thiện và hiệu quả giám sát đối với cơ quan hành pháp được tăng cường, thể hiện sự thích ứng linh hoạt, thực tiễn của Việt Nam trong hoàn thiện các thiết chế quản trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của công chúng, nâng cao tính đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc Quốc hội tích cực tham gia ngoại giao nghị viện và phê chuẩn các điều ước quốc tế đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn chung, sự phát triển của Quốc hội thể hiện quá trình trưởng thành thể chế một cách tiệm tiến, đồng thời cung cấp mô hình tham khảo quốc tế về cách một Nhà nước xã hội chủ nghĩa kết hợp hài hòa giữa ổn định chính trị, pháp quyền và đại diện nhân dân.

Trao đổi về cuộc tổng tuyển cử và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, ông Pradhan đánh giá đây là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế biến động.

Việc tổ chức bầu cử định kỳ và đồng bộ giữa trung ương và địa phương góp phần thống nhất chính quyền, nâng cao phối hợp chính sách và năng lực điều hành hành chính, đồng thời khẳng định nguyên tắc quyền làm chủ của nhân dân thông qua sự tham gia rộng rãi của cử tri.

Từ góc độ so sánh quốc tế, ông Pradhan cho rằng vai trò ngày càng quan trọng của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phản ánh xu hướng chung của các quốc gia phát triển hiệu quả, nơi các thiết chế đại diện nâng cao chất lượng quản trị mà vẫn bảo đảm ổn định chính trị.

Mở rộng vai trò lập pháp giúp nâng cao chất lượng pháp luật, tăng tính dự báo chính sách và phù hợp với chuẩn mực quốc tế, qua đó hỗ trợ hiện đại hóa kinh tế và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ông Pradhan chỉ rõ hoạt động giám sát quyền lực được tăng cường góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và kỷ cương hành chính, yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển.

Ở cấp địa phương, Hội đồng Nhân dân nâng cao tính phản hồi của chính sách, tăng cường phối hợp trong thực thi, chuyển hóa các mục tiêu quốc gia thành kết quả cụ thể, sát thực tế.

Nhìn chung, việc củng cố vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tạo nền tảng quan trọng giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn năm 2045, thông qua quản trị dựa trên pháp quyền, củng cố niềm tin nhân dân và bảo đảm tính liên tục, ổn định của chính sách trong dài hạn./.

Chủ tịch Quốc hội: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn TTXVN về công tác lập pháp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.