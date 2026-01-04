Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới, quyết tâm cao

Năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn; trong đó có nhiều việc rất mới, đột xuất, chưa có tiền lệ, đặc biệt hệ trọng của Đảng.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương vào cuối tháng 5/2025 về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đến Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị, các chương trình, kế hoạch, tập trung xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu,” đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các ban, cơ quan của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương…

Vào ngày 8/12/2025, báo cáo trong Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn.

Nổi bật là tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược dài hạn.

Được tiến hành theo trình tự, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, đến ngày 17/10/2025, 40/40 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm thời hạn đặt ra.

Tại Kết luận số 200-KL/TW được ban hành ngày 17/10/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Trong kết quả chung đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm và đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Trong năm 2025, toàn ngành đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành 143 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao (nhiều hơn nhiệm kỳ trước 44 đề án, là nhiệm kỳ có số lượng đề án lớn nhất từ khóa XI đến nay).

Riêng năm 2025, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thành một khối lượng lớn các đề án chiếm 40,5%; Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tham mưu hoàn thành chiếm 58% tổng số đề án cả nhiệm kỳ; theo đó đã tham mưu ban hành 224 văn bản của Trung ương nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý thống nhất, tổng thể, liên thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời kiện toàn, bổ sung lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương, đơn vị và cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua đã được triển khai bài bản, thận trọng, khách quan, có nhiều đổi mới quan trọng, tạo nền tảng cho việc củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả của toàn ngành, trong đó nổi bật là lần đầu tiên bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra cấp tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, khắc phục căn bản tình trạng “cục bộ, khép kín cán bộ”, tạo chuyển biến thực chất về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục đổi mới, quyết tâm cao

Năm 2026 và những năm tiếp theo, bối cảnh tình hình quốc tế có những chuyển động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen.

Đất nước ta đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và tổ chức xây dựng Đảng nói riêng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định tiếp tục đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó phối hợp tham mưu tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và triển khai thực hiện tốt các mặt công tác sau đại hội gắn với chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới; khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ; triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt phục vụ tốt người dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo đúng chủ trương "có vào có ra," "có lên có xuống" trong công tác cán bộ; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng công tác kết nạp, công tác quản lý đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết toàn ngành sẽ tiếp tục tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cùng với đó, triển khai nghiêm túc việc đánh giá đối với cán bộ thường xuyên, định kỳ; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ giai đoạn “chạy đà” của năm 2025, sang giai đoạn "tăng tốc," ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục phối hợp hoàn thành “Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức” (triển khai làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng); cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất làm việc, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, bứt phá, phát huy trí tuệ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao…

Năm 2026, năm mở đầu của nhiệm kỳ mới, với quyết tâm mới, động lực mới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao nhất, không ngừng đổi mới tư duy, tạo sự bứt phá mới, phấn đấu triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

