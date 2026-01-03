Đồng bộ các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại

Năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Những dấu ấn chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ này là tiền đề, cơ sở quan trọng để toàn quân bước vào 2026 - năm bản lề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đề xuất chủ trương, chính sách đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài

Năm 2025, toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, trong khu vực và thực tiễn đất nước, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Bộ Quốc phòng đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua và triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; đề xuất ban hành một số dự án luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc; kịp thời điều chỉnh thế bố trí quốc phòng, vị trí đóng quân của hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với thực tiễn.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chuyển giao đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đúng pháp luật.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lực lượng Quân đội đã triển khai xây dựng đường Tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông, các công trình trọng điểm quốc gia được giao vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng; phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động các cụm dân cư ở khu vực biên giới, biển đảo ổn định, bền vững.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân vùng sâu kinh phí xây nhà, theo chương trình xóa nhà tạm năm 2024. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế-quốc phòng phát huy tốt vai trò kiến thiết, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, trong năm 2025, Bộ Quốc phòng đã kịp thời điều động trên 1 triệu lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 24.300 lượt tàu, thuyền, trực thăng, UAV, các loại phương tiện, cơ sở vật chất tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả ở các địa bàn bị thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa; huy động lực lượng, phương tiện và hơn 75 tấn vật chất giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo huấn luyện lực lượng và tham gia diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga.

Các hoạt động được triển khai chặt chẽ, trang nghiêm, hùng mạnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; khơi dậy niềm tin, tự hào, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII được tổ chức thực sự “Mẫu mực, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới.”

Cùng với đó, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI được tổ chức thành công. Phong trào Thi đua Quyết thắng đạt kết quả thiết thực, tạo khí thế, động lực mới thúc đẩy toàn quân hoàn thành mọi nhiệm vụ; trên 81.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, tăng gần 20.000 lượt so với năm 2024.

Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, nghệ thuật, báo chí, xuất bản cũng phản ánh sâu sắc, sinh động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã thực sự trở thành không gian văn hóa, “địa chỉ đỏ” thu hút du khách, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của bộ đội và nhân dân.

Bảo vật quốc gia - Xe tăng T54B mang số hiệu 843 được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quân đội cũng sản xuất, công chiếu thành công phim truyện “Mưa đỏ,” lan tỏa hiệu ứng tích cực trong xã hội, đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, được lựa chọn dự giải Oscar lần thứ 98, đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Quân đội vươn tầm khu vực và quốc tế.

Công tác chính sách, dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Quân đội đã tặng 3.321 tượng đồng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trị giá trên 170 tỷ đồng cho các đơn vị hành chính cấp xã; huy động trên 3.000 tỷ đồng làm công tác chính sách; tặng 992 “nhà tình nghĩa,” xóa gần 18.400 “nhà tạm, nhà dột nát.”

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" do Chính phủ phát động, Quân đội đã xây dựng, sửa chữa và bàn giao 400 ngôi nhà cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai sâu rộng.

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và chương trình MIA..., góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, Quân đội, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa.”

Thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa,” “5 vững”

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; trọng tâm là thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa,” “5 vững” (chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững).

Đồng thời, Quân đội tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ; tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu và các khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới.

Bộ đội Biên phòng Nhơn Lý, tổ chức đi tuần tra bảo vệ biên giới biển thuộc địa bàn, do đơn vị quản lý ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống; tiếp tục chủ động phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Quân đội cần phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới, đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau khi được tổ chức lại, thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phát huy vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng tham gia phát triển kinh tế-xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia.

Năm 2026, toàn quân cũng tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Mặt khác, Quân đội chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.../.

