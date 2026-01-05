Trung Quốc kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cho Tổng thống Venezuela

Trung Quốc bày tỏ quan ngại về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, kêu gọi trả tự do và giải quyết bằng đối thoại.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Trung Quốc kêu gọi Mỹ thả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro; Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với không phận Caribe sau vụ tấn công Venezuela; Nhiều nước châu Á nỗ lực đảm bảo an toàn cho công dân tại Venezuela sau vụ tấn công của Mỹ.

