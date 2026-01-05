"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

Chính quyền tỉnh Blida (Algeria) có sáng kiến trồng cam ngay trên vỉa hè nhiều tuyến phố và địa điểm công cộng, vừa tạo không gian xanh độc lạ, vừa giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp thế mạnh.

Vùng đồng bằng Mitidja thuộc tỉnh Blida của Algeria là nơi có khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp với cây có múi, đặc biệt là cam.

Do đó, chính quyền địa phương đã có sáng kiến trồng cam ngay trên vỉa hè nhiều tuyến phố và địa điểm công cộng, để vừa tạo không gian xanh độc lạ, vừa giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh.

Việc ưu tiên trồng cam, loại cây có múi phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương, còn mang lại giá trị kinh tế cao. Từ Blida, những trái cam vị ngọt pha chua nhẹ, hương thơm tươi mát này sẽ được vận chuyển tới các vùng miền khắp Algeria.

Sáng kiến trồng cam ở nhiều địa điểm công cộng được người dân địa phương nhiệt tình hưởng ứng. Đây cũng là một phần của chiến dịch trồng cây rộng lớn hơn do Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Ngư nghiệp Algeria khởi xướng, với mục tiêu trồng hàng triệu cây xanh trên toàn quốc để cải thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu và làm đẹp cảnh quan đô thị./.