Mỹ: Cửa hàng độc đáo mang đến cảm giác như đang được mở quà Giáng Sinh

Vee Aronds ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi cô thử chiếc váy cưới bằng vải satin và ren. Cô vỗ nhẹ vào thân áo vừa vặn và xoay người để xem độ dài của tà váy.

Với những giá treo váy dạ hội vây xung quanh, Aronds đang thực hiện nhiệm vụ khám phá những kho báu ẩn giấu tại cửa hàng Unclaimed Baggage rộng lớn, được cho nơi duy nhất trên nước Mỹ bán lại những sản phẩm từ hành lý thất lạc.

Hàng triệu mặt hàng quần áo, trang sức, đồ điện tử và các vật dụng bị bỏ rơi khác được đưa đến cửa hàng độc đáo này mỗi năm.

Trong khi chiêm ngưỡng chiếc váy trắng bồng bềnh từ nhiều góc độ khác nhau, Aronds suy nghĩ về hành trình của nó từ băng chuyền ở sân bay đến cửa hàng.

Cô tự hỏi ai là chủ sở hữu của nó? Liệu chiếc vali bị thất lạc khi đang trên đường đến đám cưới - hay sau đó? Liệu chủ nhân có nhận ra chiếc váy cầu kỳ của mình khi nhìn thấy nó trong cửa hàng không?

Bên trong không gian rộng 4.700m2, hàng loạt quần áo, giày dép, sách vở, đồ điện tử và các vật dụng khác từ những chiếc vali bị thất lạc trải dài ngút tầm mắt.

Ngày hôm đó, họ trưng bày đủ loại vật dụng độc đáo - kéo nhà bếp dành cho người thuận tay trái - và cả những món đồ ngộ nghĩnh, chẳng hạn như chiếc chuông Tinker Bell làm từ giấy bồi trong phim hoạt hình "Peter Pan" của Disney treo lơ lửng trên trần nhà.

Các hãng hàng không thường mất ba đến bốn tháng để tìm lại chủ nhân của những chiếc vali bị thất lạc. Nếu không tìm được, họ sẽ bán những chiếc vali này cho Unclaimed Baggage, một tổ chức chuyên phân loại hàng hóa thành từng lô để bán, vứt bỏ hoặc quyên góp cho tổ chức từ thiện, Bryan Owens, chủ cửa hàng cho biết. Những người săn hàng giá rẻ sau đó sẽ mua được hàng hóa của cửa hàng với giá ưu đãi.

Aronds, 55 tuổi, và bạn đời của bà đã lái xe từ Ooltewah, Tennessee đến Scottsboro vào một ngày tháng 11 năm ngoái. Đó là lần đầu tiên cô đến cửa hàng, và cô đã hình dung ra một thế giới thần tiên với những chiếc vali chưa mở, bên trong chứa đầy quần áo, phụ kiện và những bí mật chưa được tiết lộ.

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần lục tung vali rồi,” bà nói. “Nhưng giờ đã ở đây, tôi thích cách sắp xếp này hơn - tìm đồ dễ hơn rất nhiều.”

Bạn đời của bà, Frederick Stewart, 75 tuổi, ngồi trên ghế dài quan sát Aronds ném một chiếc váy đen đính sequin tối màu vào giỏ hàng, hòa vào một đống đồ ngày càng nhiều, trong đó có vài chiếc kaftan nhiều màu.

Bà nói rằng bà rất thích chiếc váy cưới. Nhưng bà chưa thể tự mình mua nó. Chưa phải lúc này.

Những món đồ thất lạc trong hành lý bao gồm tóc giả, răng cá mập và hai con rắn sống.

Cửa hàng Hành lý Không Người nhận ra đời vào năm 1970. Cha của Owens, Doyle Owens, đã thành lập cửa hàng sau khi một người bạn làm việc cho dịch vụ xe buýt Trailways nói với ông rằng người này có hàng núi hành lý không người nhận và không biết phải làm gì với chúng.

“Bố tôi lớn lên trong ngành bán lẻ và ông nghĩ, ‘Tôi có thể giúp cô việc đó’,” Bryan Owens nói.

Ông Owens đã vay 300 USD và một chiếc xe bán tải Chevy đời 1965 rồi lái xe đến Washington, D.C. để lấy những chiếc vali. Gia đình ông đã đăng quảng cáo trên một tờ báo ở Scottsboro, thông báo rằng họ đang bán những món đồ từ hành lý không có người nhận. Khách hàng đến mua đông đến nỗi những món đồ này thường xuyên hết hàng.

Khi công việc kinh doanh phát đạt, Doyle Owens đã nghỉ việc trong ngành bảo hiểm và tập trung vào dự án kinh doanh mới của mình cho đến khi Bryan Owens tiếp nối nó vào năm 1995.

Trong 55 năm kể từ khi thành lập, Unclaimed Baggage đã vươn ra quốc tế, với các giao dịch mua hàng trực tuyến được vận chuyển đến khách hàng ở nước ngoài. Owens cho biết nơi đây đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của khu vực và thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm.

Phần lớn hàng tồn kho của cửa hàng là từ hành lý bị thất lạc trong quá trình di chuyển bằng máy bay, mặc dù cửa hàng cũng nhận được một số hành lý không có người nhận từ tàu hỏa và xe buýt.

Unclaimed Baggage cũng bán các mặt hàng bị bỏ quên trong túi ghế, ngăn đựng hành lý phía trên và trong hành lý xách tay, Sonni Hood, người phát ngôn của cửa hàng cho biết.

Trong số những món đồ kỳ lạ được phát hiện trong hành lý năm ngoái, có một chìa khóa hình quan tài, một vali chứa đầy tóc giả, một lọ đầy răng cá mập và hai con rắn chuột sống được giấu trong một chiếc túi vải thô. Những loài bò sát không có nọc độc này sau đó được thả về với tự nhiên.

Một số vật phẩm kỳ lạ hơn được tìm thấy trong hành lý trong nhiều thập kỷ qua được trưng bày tại một bảo tàng nhỏ bên trong cửa hàng. Chúng bao gồm một bộ áo giáp, một bộ kèn túi, một chiếc túi Gucci chứa đầy các hiện vật lịch sử Ai Cập và một con rối.

Một chiếc túi bị mất chứa một chiếc máy ảnh Nikon được thiết kế riêng cho tàu con thoi. Hóa ra, ai đó từ NASA đã làm mất nó trong quá trình vận chuyển. Cửa hàng đã chuyển giao nó cho cơ quan vũ trụ, Owens nói.

"Việc này giống như mở Giáng sinh mỗi ngày - chúng tôi không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy gì," anh nói. “Tôi xem nó như một cuộc khai quật khảo cổ.”

Các hãng hàng không bán lại những vali thất lạc này cho cửa hàng sau khi họ đã nỗ lực hết sức để tìm ra chủ sở hữu của chúng.

Các hãng hàng không thường mất ba đến bốn tháng để cố gắng đối chiếu những kiện hành lý không có người nhận với chủ sở hữu trước khi bán chúng cho cửa hàng. Một số kiện hành lý không có người nhận vì chúng không có thông tin nhận dạng.

Đến thời điểm những kiện hành lý này được chuyển đến cửa hàng, các hãng hàng không đã bồi thường cho chủ sở hữu, theo quy định của liên bang, lên đến 4.700 US cho mỗi hành khách cho một kiện hành lý bị thất lạc trên chuyến bay nội địa.

Cửa hàng mua từng kiện hành lý theo hiện trạng, mà không kiểm kê số lượng bên trong. Các kiện hành lý được chuyển đến kho, nơi chúng được phân loại và giặt sạch.

Các chuyên gia công nghệ xóa dữ liệu cá nhân khỏi các thiết bị điện tử và kiểm tra để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

Những tài liệu, giấy tờ tùy thân, đơn thuốc và các thông tin nhạy cảm khác sẽ được tiêu hủy theo quy trình.

Khoảng 7.000 mặt hàng mới được đưa đến cửa hàng mỗi ngày, Hood cho biết.

Hàng hóa của cửa hàng phản ánh sự thay đổi văn hóa

Trong những năm qua, những món đồ được tìm thấy từ những chiếc vali bị thất lạc đã phản ánh những xu hướng văn hóa đang thay đổi.

Trong những ngày đầu thành lập cửa hàng, du khách thường để lại máy nghe nhạc Walkman - máy nghe nhạc cầm tay - trên máy bay, cùng với băng cassette của các nghệ sỹ thập niên 70 như Joni Mitchell.

Ngày nay, du khách để lại AirPods, điện thoại và máy tính bảng, cùng với áo phông và các sản phẩm khác từ chuyến lưu diễn Eras của Taylor Swift.

“Đây là một bức tranh tổng quan về những gì đang diễn ra với khách du lịch, và một phần của xã hội nói chung,” Owens nói.

Những món đồ được tìm thấy nhiều nhất bao gồm giày thể thao, áo cánh và quần jean xanh – mặc dù cũng có những bộ trang phục trang trọng hơn. Nhà làm phim Daniel Scheinert, người đã giành giải Oscar năm ngoái với vai trò đồng đạo diễn cho bộ phim “Everything Everywhere All at Once,” đã có bài phát biểu nhận giải nổi tiếng trong bộ tuxedo mua từ cửa hàng Unclaimed Baggage.

Các mặt hàng trong cửa hàng được bán với giá giảm từ 20% đến 80% so với giá bán lẻ, Hood nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bán đồ cũ giá rẻ, bà nói.

“Chúng tôi không phải là cửa hàng đồ cũ. Các cửa hàng đồ cũ đầy rẫy những thứ mà mọi người không còn muốn mua nữa. Cửa hàng của chúng tôi đầy ắp những món đồ mà mọi người yêu thích đến mức họ đã đóng gói chúng để mang đi du lịch. Vì vậy, chúng thường là những món đồ đẹp hơn.”

Wade Dubose, 59 tuổi, tự nhận mình là một người mua sắm siêu hạng, thường đến cửa hàng vài lần một ngày để săn lùng những món hời.

“Giống như đi phiêu lưu vậy – bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì,” anh nói.

Hood, người phát ngôn của cửa hàng, cho biết món đồ đắt nhất từ ​​trước đến nay của họ là chiếc đồng hồ Rolex bạch kim có giá bán lẻ là 64.000 USD nhưng được bán tại cửa hàng với giá chỉ bằng một nửa.

Món đồ đắt giá nhất hiện tại của cửa hàng là một chiếc nhẫn kim cương cắt tầng có giá 19.491 USD./.

