Đúc nhầm stablecoin PYUSD trị giá 300.000 tỷ USD do lỗi kỹ thuật

Công ty Paxos, đối tác công nghệ chuỗi khối (blockchain) của ‘gã khổng lồ’ thanh toán trực tuyến PayPal, đã vô tình đúc nhầm một lượng stablecoin khổng lồ trị giá 300.000 tỷ USD vào ngày 15/10 vì lỗi kỹ thuật theo tuyên bố của công ty.

Những người theo dõi thị trường đã phát hiện ra lượng stablecoin PayPal PYUSD được bơm vào một cách bất thường trên Etherscan, một công cụ theo dõi blockchain dành riêng cho hệ sinh thái ethereum.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Paxos cho biết, họ đã đúc nhầm số stablecoin này trong một giao dịch nội bộ, nhưng ngay lập tức đã phát hiện và khắc phục bằng cách đốt bỏ số PYUSD dư thừa.

Paxos khẳng định đây là một lỗi kỹ thuật nội bộ và không có bất kỳ vi phạm bảo mật nào. Công ty nhấn mạnh tiền của khách hàng vẫn an toàn khi Paxos xử lý tận gốc nguyên nhân của vấn đề.

PYUSD được quảng cáo là một stablecoin neo giá 1 đổi 1 với đồng USD, được đảm bảo hoàn toàn bằng tiền gửi USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản tương đương tiền mặt. Do đó, PayPal cam kết token này luôn có thể được đổi lấy đồng USD theo tỷ lệ 1:1.

Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật này đã làm nổi lên một thực tế việc neo giá với USD cần được chính PayPal đảm bảo và cần báo cáo xác nhận độc lập từ bên thứ ba, chứ không phải là mối liên kết nội tại với quy trình đúc stablecoin.

Về mặt lý thuyết, 300.000 tỷ PYUSD tương đương lượng USD lưu hành lớn gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính của toàn thế giới.

Sự cố của Paxos xảy ra vào thời điểm stablecoin đang ngày càng trở nên phổ biến hơn khi được nhiều ngân hàng và nền tảng thanh toán chấp nhận.

PYUSD hiện là stablecoin lớn thứ sáu thế giới, với vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinMarketCap./.