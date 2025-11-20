Bị phạt 450 triệu đồng vì nuôi 79 con chó trong căn nhà liền kề

Ngày 19/11, một phụ nữ Singapore bị tòa án phạt 21.500 SGD (khoảng 450 triệu đồng) vì nuôi 79 con chó trong căn nhà liền kề của mình, vượt mức giới hạn tối đa 3 con theo quy định, đồng thời không có giấy phép và không thực hiện gắn chip nhận dạng cho đàn chó.

Công tố viên mô tả đây là vụ việc “chưa từng có về quy mô và mức độ nghiêm trọng.”

Theo trang channelnewsasia (Singapore), trong hơn hai năm qua, Hội đồng Công viên Quốc gia (NParks) đã nhiều lần kiểm tra nơi ở của Julia Nicole Moss (50 tuổi) và yêu cầu bà tuân thủ quy định về cấp phép và gắn chip.

Tuy nhiên, bà Moss không chấp hành, để đàn chó tiếp tục sinh sôi, đồng thời tự ý di chuyển đàn chó mà không thông báo cho nhà chức trách.

NParks chỉ phát hiện nơi ở mới của đàn chó sau khi nhận được phản ánh từ người dân.

Dù ban đầu bà Moss đồng ý giao nộp 37 con để tìm nơi chăm sóc mới, bà sau đó từ chối tiếp tục hợp tác, buộc NParks phải xin lệnh tịch thu. Tòa án đã đồng ý ban hành lệnh này vào tháng 7/2025.

Phần lớn số chó bị tịch thu đã được bố trí nơi nuôi dưỡng mới, ba con được trả lại khi bà Moss hoàn tất giấy phép hợp lệ. Bà Moss nhận tội với 28 cáo buộc, chủ yếu là nuôi chó không có giấy phép và vi phạm quy định về số lượng.

Diễn biến vụ việc

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2022, Cơ quan Thú y và Động vật (AVS) thuộc NParks nhận được thông tin từ một văn phòng luật đại diện ngân hàng về việc có số lượng lớn chó tại nhà của Moss, căn nhà đang trong quá trình bị tịch thu do chồng bà vỡ nợ thế chấp.

Kiểm tra ban đầu phát hiện 65 con chó không đăng ký, chủ yếu là giống lai toy poodle. AVS nhiều lần yêu cầu bà Moss gắn chip, triệt sản và bố trí lại nơi nuôi để bảo đảm tuân thủ quy định. Tuy nhiên, bà liên tục trì hoãn với lý do dự định chuyển sang Dubai cùng đàn chó.

Đến đầu năm 2024, NParks nhận thấy bà Moss không có tiến triển nào về kế hoạch di dời hay gắn chip. Bà cũng đã bị tuyên bố phá sản. NParks ra chỉ thị yêu cầu gắn chip trong vòng 90 ngày, nhưng bà vẫn không thực hiện.

Tháng 9/2024, bác sỹ thú y AVS đến tận nhà để gắn chip; 61 con được gắn chip trong ngày, 8 con đã được gắn trước đó. Chi phí hơn 1.400 SGD đến nay chưa được bà Moss thanh toán.

Đến cuối năm 2024-đầu 2025, khi gia đình Moss sắp bị cưỡng chế rời nhà, NParks yêu cầu bà thông báo nơi ở mới của đàn chó. Bà liên tục từ chối cung cấp địa chỉ. NParks chỉ phát hiện nơi ở mới vào tháng 4/2025 nhờ thông tin từ công chúng.

Trong giai đoạn này, số lượng chó tiếp tục tăng thêm 10 con. Khi bị chủ nhà cho thuê chấm dứt hợp đồng vì không trả tiền, bà Moss đồng ý bàn giao 37 con cho NParks tìm nơi nuôi dưỡng. Sau đó bà từ chối giao thêm. NParks buộc phải tịch thu toàn bộ số còn lại vào tháng 7/2025. Hiện 52 con đã được bố trí nơi ở mới, 3 con được trả lại.

Mức phạt và lập luận tại tòa

Công tố viên của NParks đề nghị mức phạt 21.500-26.500 SGD, nhấn mạnh mức độ vi phạm lớn, kéo dài trong nhiều năm, cùng sự “chống đối dai dẳng” của bị cáo.

Luật sư của Moss xin giảm nhẹ còn 15.000-20.000 SGD, nói rằng các hành vi của bị cáo xuất phát từ “tình cảm và lòng thương” đối với đàn chó, không gây thiệt hại cho ai khác.

Tòa nhận định vụ việc chưa từng có tiền lệ về số lượng chó và mức độ không tuân thủ. Thẩm phán lưu ý rủi ro về vệ sinh công cộng, an toàn động vật và tình trạng “tăng đàn liên tục” trong không gian hạn chế.

Theo luật Singapore, hành vi nuôi quá ba con chó trong nhà riêng không phép có thể bị phạt đến 5.000 SGD; không tuân thủ chỉ đạo của AVS về gắn chip có thể bị phạt đến 10.000 SGD hoặc 1 năm tù; nuôi chó không giấy phép bị phạt đến 5.000 SGD cho mỗi cáo buộc; di chuyển chó mà không thông báo có thể bị phạt đến 5.000 SGD hoặc 6 tháng tù./.

