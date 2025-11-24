Nhật Bản: Nhóm phụ nữ thách thức chuẩn mực "đẹp là phải rất gầy"

Tại quầy bar của một quán bar ngầm nằm trong khu phố sầm uất ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hàng chục cô gái trong trang phục thể thao bó sát đang phô diễn trọn vẹn thân hình săn chắc khi họ đang vận sức để nghiền nát một quả bưởi bằng tay không.

Trong nền nhạc réo rắt và ánh đèn neon nhấp nháy trên sắc hồng rực rỡ, các khách hàng của quán bar Muscle Girls đang hò reo cổ vũ, tranh nhau ghi lại những nghi thức này bằng điện thoại.

“Hầu hết người Nhật Bản cho rằng tiêu chuẩn của một người phụ nữ hấp dẫn là ngực nhỏ, eo thon và chân mảnh mai,” Hitomi Harigae, quản lý quán bar cho biết. “Nhưng khách hàng đến đây thì lại khác.”

Với việc thách thức những chuẩn mực truyền thống về vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản, quán bar Muscle Girls, khai trương vào giữa năm 2020, thu hút trung bình khoảng 100 khách hàng mỗi ngày, phần lớn là khách du lịch nước ngoài, và từ đó đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Với 6.000 yen (khoảng 4USD), khách hàng được phục vụ một ly nước protein cùng nhiều loại đồ uống khác, và có 80 phút để ngắm nhìn những nữ nhân viên khoe vóc dáng cơ bắp cuồn cuộn đang đu xà hay múa cột.

Khách hàng thậm chí còn có thể trả thêm tiền cho các dịch vụ bổ sung, như trải nghiệm cảm giác được những nữ nhân viên cơ bắp mạnh mẽ này nhấc bổng lên.

Những phụ nữ với cơ bắp săn chắc làm việc tại Muscle Girls. (Nguồn: Japan Times)

"Nữ tính có thể là cơ bắp, và nó không nhất thiết phải được định nghĩa bằng sự thanh mảnh, nhỏ nhắn, lặng lẽ và không làm phiền," Aubrey Lee, một du khách đến từ Los Angeles, chia sẻ.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, trong số các quốc gia phát triển, Nhật Bản là nước có tỷ lệ phụ nữ trưởng thành thiếu cân cao nhất, khoảng 9%, gần gấp năm lần so với Mỹ và Đức, xét về chỉ số khối cơ thể.

Bên cạnh gene di truyền và lối sống lành mạnh đã được áp dụng từ xa xưa, những phụ nữ trẻ Nhật Bản còn có nhiều hình thức khác để kiểm soát cân nặng, một vài trong số đó thậm chí còn hơi cực đoan, khi họ cân đo lượng calo của từng thìa thức ăn.

Gần đây, một nhóm bác sỹ và nhà nghiên cứu Nhật Bản đã cảnh báo rằng quan niệm cho rằng phụ nữ càng gầy càng đẹp đã dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Và những “chuẩn mực” đó không áp dụng cho khoảng 30 nữ nhân viên đang làm việc tại Muscle Girls. Họ đam mê thể hình, và một vài người trong số họ sở hữu cơ bụng 6 múi hoàn hảo đến mức đàn ông còn phải ghen tị.

“Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên nhận ra rằng mình rất ổn, và lòng tự trọng của tôi đã được tăng lên đáng kể như thế nào,” Harigae, 38 tuổi, kể về những ngày đầu tiên làm việc tại quán bar này.

Những phụ nữ với cơ bắp săn chắc làm việc tại Muscle Girls. (Nguồn: Japan Times)

Đối với cô, Muscle Girls là một món quà trời cho, là nơi nuôi dưỡng những mối quan hệ thân thiết khi những người phụ nữ trao đổi với nhau những mẹo về chế độ ăn uống và tập luyện. Ngay cả trong những ngày nghỉ, Harigae vẫn đến các bữa tiệc buffet và tiệm làm móng với các đồng nghiệp.

Thể hình nữ đã trở nên phổ biến ở Nhật Bản trong những năm gần đây, với các cuộc thi được tổ chức ở nhiều thành phố. Nhưng trong cuộc sống, những quy ước cũ vẫn thống trị, Harigae nói.

"Khi tôi nói chuyện với những người bạn thời đi học, tôi vẫn cảm thấy họ trung thành với những quan niệm cố hữu - họ muốn mình thon thả mảnh dẻ," cô nói thêm.

Tuy nhiên, những quan điểm đó, một phần xuất phát từ những định kiến ​​về giới tính, có thể đang thay đổi, dù là rất chậm.

Một cuộc khảo sát năm 2023 của tổ chức tư vấn Dentsu Soken cho thấy chỉ còn 38,2% số người được hỏi cho rằng "Đàn ông nên nam tính và phụ nữ nên nữ tính," giảm so với 43,7% vào năm 2021.

"Vẻ đẹp ở phụ nữ không chỉ nằm ở vóc dáng thanh mảnh," Yuka Moriya, người đã gia nhập quán bar vào năm 2023 và được truyền cảm hứng từ những đồng nghiệp đam mê thể hình, múa cột hoặc đơn giản là hoạt động thể chất, chia sẻ.

"Tôi ước nhiều người hơn nữa sẽ trân trọng vẻ đẹp của cơ bắp," Moriya, một vận động viên thể hình khao khát chiến thắng trong các cuộc thi để trở thành người giỏi nhất Nhật Bản, chia sẻ./.

