Mỹ: Bí ngô "khổng lồ" gần 900kg gây sốt tại lễ hội mùa Thu

Tại New York (Mỹ), một quả bí ngô nặng 876kg đã thu hút sự chú ý trong dịp lễ hội mùa Thu năm nay, nhờ kích thước “khổng lồ,” gần bằng một chiếc ôtô cỡ nhỏ. Đây là một trong những quả bí lớn nhất trong các cuộc thi trồng bí ngô thường niên.

Mỗi năm, người trồng bí tại Mỹ thường tham gia các cuộc thi nhằm phá kỷ lục về những quả bí ngô khổng lồ. Nhiều quả có thể đạt trọng lượng hơn 900kg.

Để đạt được kích thước như vậy, người trồng áp dụng các biện pháp chăm sóc đặc biệt, bao gồm cung cấp nước và phân bón đều đặn, giữ nhiệt độ ổn định, cũng như loại bỏ những quả nhỏ để tập trung dinh dưỡng vào một quả duy nhất.

Giống bí thường được lựa chọn là Atlantic Giant - nổi tiếng với khả năng phát triển vượt trội về kích thước. Bên cạnh bí ngô, nhiều loài thực vật cùng họ như bí đỏ, dưa chuột và dưa hấu cũng có thể phát triển đến kích thước lớn bất thường nếu được chăm sóc đúng cách.

Tuy nhiên, bí ngô vẫn là biểu tượng nổi bật nhất trong mùa lễ hội Thu và Halloween, nhờ màu sắc và hình dáng đặc trưng.

Chuyên gia thực vật học Aleca Borsuk tại Vườn Thực vật New York cho biết việc tập trung nuôi dưỡng một quả duy nhất giúp nó phát triển lớn hơn mức bình thường ngoài tự nhiên.

Dưới tác động của trọng lực, bí ngô khổng lồ thường phát triển theo chiều ngang chứ không cao, có hình dạng bẹt và không đều, giống như một chiếc bánh kếp lớn.

Để bảo vệ cây trồng, người trồng thường áp dụng các biện pháp phòng ngừa như dùng bạt che nắng, lắp hệ thống tưới tiêu tự động, và đặt các vật dụng mô phỏng động vật săn mồi nhằm xua đuổi động vật hoang dã như nai, chuột, hoặc chuột chũi - những loài có thể gây hại đến cây và quả. Tuy nhiên, dù có lớn đến đâu, bí ngô vẫn sẽ bước vào giai đoạn lão hóa tự nhiên và ngừng phát triển.

Sau các cuộc thi, những quả bí ngô khổng lồ thường được trưng bày tại lễ hội, sau đó có thể được sử dụng cho mục đích điêu khắc hoặc triển lãm công cộng./.

