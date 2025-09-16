Nigeria lập kỷ lục Guinness với khẩu phần cơm jollof khổng lồ gần 8,8 tấn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/9, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận nồi cơm jollof của đầu bếp người Nigeria Hilda Baci lập kỷ lục lớn nhất thế giới với "khẩu phần cơm jollof kiểu Nigeria lớn nhất: 8.780kg."

Đầu bếp Baci đã thông báo về thành tích này trên mạng xã hội X và nhắc lại kỷ lục trước đây do chính cô thiết lập năm 2023 khi nấu ăn trong tổng thời gian 93 giờ 11 phút. Tuy nhiên, thành tích năm 2023 của Baci sau đó đã bị đầu bếp người Ireland Alan Fisher vượt qua.

Giải thưởng được xem như món quà sinh nhật sớm cho Baci khi cô sẽ bước sang tuổi 30 vào cuối tuần này.

Baci đã dùng một chiếc nồi đường kính 6m để nấu 5 tấn gạo basmati, 600kg hành tây, 750kg dầu ăn cùng với nước sốt cà chua trước sự chứng kiến của khoảng 8.000 người.

Đây là món ăn phổ biến của người dân khu vực Tây Phi, được nấu từ gạo ninh trong nước sốt cà chua, ăn kèm với thịt hoặc cá. Hiện, trên thế giới cũng đã có nhiều phiên bản khác nhau.

Cơm Jollof có nguồn gốc từ đế chế Wolof cổ đại, trải dài từ Senegal ngày nay đến Mauritania và Gambia.

Vào thế kỷ 14, khu vực này nổi tiếng với nghề trồng lúa và người dân thường chế biến món ăn làm từ gạo, cá, hải sản và rau củ, được gọi là thiebou dieune. Khi người Wolof di cư tới Tây Phi, họ đã mang theo món ăn truyền thống này đến khu vực mới.

Hiện tại, cả Nigeria và Ghana đều tuyên bố đang sở hữu công thức nấu ăn ngon nhất cho món cơm truyền thống này, mặc dù năm 2021, một công thức nấu của Senegal đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể./.

