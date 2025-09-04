Tìm thấy bộ sưu tập bằng sáng chế thất lạc 50 năm của Alfred Nobel

Sau gần 50 năm mất tích, hàng chục bằng sáng chế quý giá của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel vừa được tìm thấy tại một căn nhà ở miền Nam Thụy Điển.

Giám đốc Quỹ Nobel - bà Hanna Stjarne - cho biết: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người làm việc tại một sàn đấu giá. Ông ấy nói mình đang giữ những tài liệu do một cặp vợ chồng ở Blekinge (miền Nam Thụy Điển) tìm thấy trong căn nhà nghỉ Hè của họ. Chúng tôi đã xem xét và nhận thấy đây thực sự là những tài liệu vô cùng quan trọng mà chúng tôi muốn lưu giữ cho các thế hệ mai sau."

Sau khi xác minh, các chuyên gia khẳng định đây là những tài liệu có giá trị lịch sử lớn.

Bà Stjarne chia sẻ: “Thật choáng ngợp khi mở ra từng trang tài liệu, cảm nhận được hơi thở cuộc sống 150 năm trước, cách Nobel du hành khắp châu Âu, làm việc và sáng tạo không ngừng.”

Alfred Nobel - người phát minh ra thuốc nổ dynamite năm 1867 và để lại di chúc sáng lập Giải thưởng Nobel năm 1895 - sở hữu hàng trăm bằng sáng chế tại nhiều quốc gia. Phần lớn trong số này xoay quanh các phương pháp sản xuất và ứng dụng hóa chất gây nổ.

Được mệnh danh là “kẻ lang thang giàu có nhất thế giới,” Nobel từng sinh sống ở Thụy Điển, Nga, Đức, Pháp, Mỹ, Anh và Italy. Để bảo vệ phát minh và tránh phải vận chuyển hóa chất nitroglycerin đi xa, ông đã thành lập nhiều công ty tại các quốc gia khác nhau.

Trong số những bằng sáng chế vừa được phát hiện, một tài liệu năm 1865 gây chú ý đặc biệt.

Ông Ulf Larsson, giám tuyển cấp cao của Bảo tàng Nobel, cho biết: “Đây là hiện vật quý hiếm, ghi dấu giai đoạn rất sớm trong sự nghiệp sáng chế của Alfred Nobel - khi ông vừa phát minh ra kíp nổ và đang trên hành trình hướng tới thuốc nổ dynamite”./.