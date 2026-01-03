Đoàn cán bộ ngành Nội chính Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026), sáng 3/1, Đoàn cán bộ ngành nội chính Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng Đoàn tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ Bắc Sơn và Khu lưu niệm, Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đoàn đã trang nghiêm vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người đặt nền móng tư tưởng cho công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền và kỷ cương xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ Bắc Sơn, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn cán bộ ngành nội chính Đảng đã về thăm Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình; dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại xã Xuân Trường.

Tại đây, Đoàn đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hoàn thiện thể chế pháp luật của đất nước; Trưởng Ban Pháp chế Trung ương đầu tiên - Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà cho gia đình có công với cách mạng tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp này, Đoàn đã trao quà tặng 10 gia đình chính sách tại Thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," sự quan tâm, trách nhiệm của ngành Nội chính Đảng đối với các gia đình có công với cách mạng.

Hoạt động viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ và Cố Tổng Bí thư Trường Chinh là hoạt động chính trị-tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Đảng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong giai đoạn mới./.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến Bộ Nội vụ Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.