Chiều 5/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo trình độ đại học Chương trình Công tác kiểm tra của Đảng (dành cho người đã có bằng đại học).

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết thực hiện Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng nhằm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ các cấp, nhất là trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp…

Hai lớp đào tạo trình độ đại học Chương trình Công tác kiểm tra của Đảng không chỉ đánh dấu bước phát triển trong việc chuẩn hoá trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực công tác hết sức đặc thù; đồng thời cũng khẳng định cam kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm về tổ chức triển khai mô hình đào tạo cán bộ kiểm tra mang tính nền tảng, bài bản, lâu dài, bám sát thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn khóa học này sẽ trở thành chuẩn mực trong đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Người học sẽ được trang bị nền tảng kiến thức toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời được rèn luyện, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng; giữa giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh; bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan; kiên quyết không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đại diện các học viên tặng hoa lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là những học viên của khoá đầu tiên được triển khai đào tạo theo Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong quá trình học tập, rèn luyện, các học viên chủ động, nghiêm túc, sáng tạo trong học tập, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn công tác; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, xây dựng tập thể lớp học thực sự mẫu mực.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, việc tổ chức lớp đào tạo trình độ đại học Chương trình Công tác kiểm tra của Đảng dành cho các học viên đã có bằng đại học, đang công tác trong hệ thống chính trị là chủ trương đúng đắn, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên nghiệp, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng.

Việc học tập chuyên ngành kiểm tra Đảng không chỉ nhằm bổ sung kiến thức, mà quan trọng hơn là hoàn thiện tư duy, phương pháp, bản lĩnh nghề nghiệp của người cán bộ làm công tác kiểm tra, qua đó nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, vận hành hiệu quả kiến thức đã học trong công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị./.

"Trung tâm đào tạo công tác kiểm tra của Đảng hướng tới chuẩn mực, gắn lý luận với thực tiễn" Thường trực Ban Bí thư tin tưởng Trung tâm sẽ là địa chỉ nghiên cứu, cung cấp luận cứ xây dựng nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc cho việc ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát